Gần 60 năm sinh sống bên dòng sông Vàm Thuật, phường An Phú Đông, TP.HCM, bà Phạm Bạch Vân đã chứng kiến không ít đổi thay của vùng đất này. Thế nhưng điều bà mong mỏi suốt nhiều năm qua là nơi đây sẽ có một cây cầu kiên cố kết nối với trung tâm thành phố.

Khi nghe tin TP.HCM dự kiến xây cầu Vàm Thuật, tạo thêm một hướng kết nối trực tiếp giữa khu vực vùng ven và trung tâm TP.HCM, bà Vân cũng như nhiều người dân địa phương không giấu được sự phấn khởi.

Hiện nay, để di chuyển vào khu vực trung tâm TP.HCM, người dân P.An Phú Đông chủ yếu phải đi qua cầu sắt tạm An Phú Đông ẢNH: CÔNG KHỞI

Từng là nơi heo hút ven sông, người dân mong ngóng gì về công trình hơn 1.100 tỉ đồng?

Bà Phạm Bạch Vân luôn mong mỏi nơi đây sẽ có một cây cầu kiên cố kết nối với trung tâm thành phố ẢNH: SẦM ÁNH

Hiện nay, để di chuyển vào khu vực trung tâm TP.HCM, người dân P.An Phú Đông chủ yếu phải đi qua cầu sắt tạm An Phú Đông đã xuống cấp. Mỗi khi lượng phương tiện tăng cao, việc lưu thông qua đây trở nên khó khăn, trong khi cảm giác lo ngại về độ an toàn vẫn luôn thường trực đối với nhiều người dân.

Vì vậy, không chỉ mong có thêm một cây cầu mới để việc đi lại thuận tiện hơn, người dân còn kỳ vọng cầu Vàm Thuật khi được đầu tư xây dựng sẽ mở ra hướng kết nối mới với trung tâm thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mở ra cơ hội phát triển cho khu vực trong tương lai.

Người dân đi dọc đường Vườn Lài khi di chuyển vào trung tâm phải đi qua cầu sắt tạm An Phú Đông ẢNH: CÔNG KHỞI

Khu vực bên sông Vàm Thuật dự kiến xây cầu mới ẢNH: SẦM ÁNH

Theo đề xuất trước đây của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông TP.HCM), cầu Vàm Thuật sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép với quy mô 4 làn xe, mặt cầu rộng từ 16 đến 20 mét, kết nối khu vực P.An Phú Đông với đường Đặng Thùy Trâm. Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và dự kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư trong quý III năm 2026.

Nếu được thông qua đúng tiến độ, công trình sẽ khởi công vào quý IV năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.136 tỷ đồng, trong đó phần lớn kinh phí được dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực P.An Phú Đông.



