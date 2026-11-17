Ngày 16.11, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL ban hành quyết định (số 3117) về việc đưa vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể nghề làm nước mắm Phan Thiết.

Theo quyết định, nghề làm nước mắm Phan Thiết thuộc 2 loại hình: nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Không gian di sản được xác định tại các phường Phú Thủy, Mũi Né và Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2 của quyết định ghi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Đây là sự ghi nhận ở cấp quốc gia đối với một nghề truyền thống đã gắn chặt với lịch sử hình thành, phát triển của vùng biển Phan Thiết (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận).

Bên trong nhà lều làm nước mắm truyền thống ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận (nay là phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) ẢNH; QUẾ HÀ

Từ nguồn nguyên liệu khai thác ngoài biển, kinh nghiệm chọn cá, ủ chượp, chăm sóc thùng và rút nước mắm, nghề làm nước mắm đã được các thế hệ cư dân địa phương gìn giữ, truyền nghề và phát triển qua thời gian hàng trăm năm qua.

Không chỉ tạo ra một sản phẩm đặc trưng của vùng biển Phan Thiết, nghề làm nước mắm còn lưu giữ những tri thức dân gian và kinh nghiệm sản xuất được tích lũy qua nhiều thế hệ. Những giá trị này tạo nên bản sắc riêng của nghề và góp phần hình thành thương hiệu nước mắm Phan Thiết.

Việc được đưa vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là sự ghi nhận đối với người làm nghề nước mắm, mà còn mở thêm cơ hội để bảo tồn, phát huy giá trị của nghề truyền thống.

Kiểm tra lều ủ chượp cá, một công đoạn trong nghề làm nước mắm truyền thống ở Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Với vùng biển Phan Thiết, nước mắm không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa. Đằng sau mỗi lều nước mắm là câu chuyện về biển, về nghề và về những thế hệ cư dân đã sống cùng biển, tạo dựng sinh kế và truyền lại những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu.

Nghề làm nước mắm Phan Thiết trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng tạo thêm một giá trị mới cho thương hiệu địa phương, nhất là trong phát triển du lịch văn hóa, trải nghiệm làng nghề và quảng bá đặc sản Phan Thiết đến du khách trong nước, quốc tế.