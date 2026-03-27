Văn hóa

Nghe phụ nữ bản làng kể chuyện qua triển lãm 'Gieo xanh nơi đỉnh mây'

Tường Vy
27/03/2026 21:46 GMT+7

Chiều 27.3, triển lãm 'Gieo xanh nơi đỉnh mây' đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), nhằm tôn vinh vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số tại vùng cao Lào Cai trong việc bảo tồn di sản và phát triển sinh kế bền vững trước những thách thức của biến đổi khí hậu.

Đây là thành quả từ dự án nghiên cứu kéo dài hơn một năm của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan. Dự án đã hỗ trợ cộng đồng phụ nữ các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Thái, Tày ở vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên cất lên tiếng nói và kể lại câu chuyện thích ứng với thiên nhiên của chính họ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm "Gieo xanh nơi đỉnh mây", chiều 27.3

ẢNH: TƯỜNG VY

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng MTTQ Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ, triển lãm là kết quả của sự tin tưởng từ những người phụ nữ vùng cao tiên phong làm kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, ban tổ chức mong muốn công chúng cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc giữa con người và thiên nhiên, giá trị của tri thức bản địa cũng như vai trò ngày càng quan trọng của người phụ nữ.

Không gian triển lãm "Gieo xanh nơi đỉnh mây" được chia thành 3 chủ đề, tái hiện đời sống và văn hóa bản địa của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao Lào Cai. Điểm nhấn gây xúc động nhất của triển lãm là không gian trưng bày mang tên “Trời đất đổi mình - Tôi cũng thế”. Góc trưng bày này phản ánh chân thực những thách thức từ biến đổi khí hậu, tác động của du lịch đại trà, đồng thời làm nổi bật tinh thần chủ động, sáng tạo vươn lên của phụ nữ bản làng

ẢNH: TƯỜNG VY

Chị Lù Thị Lan (32 tuổi, xã Bản Hồ, Lào Cai) tự tin giới thiệu với du khách nước ngoài về homestay của mình tại triển lãm. Là một nhân vật tiêu biểu của dự án, chị Lan cho biết, để thích ứng với khu vực thường xuyên đối mặt với sạt lở và lũ lụt, chị đã tự học tiếng Anh và liên kết cùng các chị em trong bản phát triển du lịch sinh thái. "Tôi tự hào và xúc động khi được góp một phần nhỏ cho sự phát triển của quê hương, mang hình ảnh những người phụ nữ dân tộc kiên cường giới thiệu đến đông đảo công chúng", chị Lan chia sẻ

ẢNH: TƯỜNG VY

Đây là dịp để đông đảo người dân và du khách tiếp cận câu chuyện bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa và phát triển du lịch sinh thái bền vững của phụ nữ vùng cao Lào Cai. Triển lãm mở cửa miễn phí tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đến hết ngày 10.4.


Tin liên quan

Chậm bước giữa thế gian vội vã - thông điệp từ triển lãm 'Nhân dạng gốc'

Chậm bước giữa thế gian vội vã - thông điệp từ triển lãm 'Nhân dạng gốc'

Nhiếp ảnh gia Tùng Xuân Lâm đã có buổi triển lãm cá nhân đầu tay với chủ đề 'Nhân dạng gốc', như mời gọi người xem bước chậm lại giữa thế gian vội vã để khám phá vẻ đẹp toát lên từ những khoảnh khắc thường nhật, dành ra khoảng lặng để lắng nghe tiếng nói của bản ngã, những thanh âm tuyệt diệu từ sâu thẳm tâm hồn.

Thơ mộng triển lãm 'Giấc mơ của những giấc mơ'

Triển lãm trang sức DOJI shining show 'đổ bộ' Đà Nẵng

