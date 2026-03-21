Văn hóa

Thơ mộng triển lãm 'Giấc mơ của những giấc mơ'

Bùi Ngọc Long
21/03/2026 09:59 GMT+7

'Giấc mơ của những giấc mơ' ('Dream of Dreams') là tên của cuộc triển lãm tranh tại không gian thơ mộng của Bội Trân Garden trên đồi Kim Sơn, tiếp giáp với rừng thông Thiên An (Huế).

Đúng như cái tên triển lãm Giấc mơ của những giấc mơ (Dream of Dreams) mà cô Trần Đình Thục Đoan, người tổ chức cuộc triển lãm đã đặt, triển lãm khai mạc vào buổi chiều muộn ngày 20.3, ngay không gian thơ mộng của Bội Trân Garden trên đồi Kim Sơn, thành phố Huế. 

Đây không chỉ là một buổi trưng bày 32 tác phẩm mà còn là cuộc hội ngộ giữa thiên nhiên và tâm hồn của 8 nghệ sĩ đương đại.

Nhà văn, dịch giả Bửu Ý đang xem tranh

Triển lãm là sự giao thoa giữa các thế hệ họa sĩ của Huế. Trong đó có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi bậc thầy như họa sĩ Trần Nguyên Đán, phô diễn kỹ thuật in khắc gỗ điêu luyện qua các tác phẩm như Say rượu, Chợ phiên, Huyền thoại, Thánh Gióng... 

Nhiều du khách đến xem tranh tại không gian triển lãm ngoài trời thơ mộng

Họa sĩ Trần Văn Mãng, lâu nay được đồng nghiệp nghệ sĩ Huế mệnh danh là "người gác đền" của phố cổ Bao Vinh, mang đến những gam màu tĩnh lặng của cố đô qua các bức sơn dầu: Phố xanh, Nắng qua làng, Mùa đông.

Nhiều nghệ sĩ Huế tham dự triển lãm

Trong khi đó, họa sĩ bậc thầy Phan Thanh Bình (nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Nghệ thuật - Đại học Huế) lại thể hiện rõ nét góc nhìn hiện đại và cấu trúc qua "kiến trúc của sắc màu" trong Vườn Eden, Bóng thời gian hay Tiếng vọng. 

Không gian triển lãm tranh diễn ra giữa khu vườn thơ mộng nằm giữa rừng thông tiếp giáp Thiên An

Đồng điệu về tầm nhìn panorama, họa sĩ trẻ Lê Hữu Long dẫn dắt người xem qua các tầng lớp phong cảnh từ sự uy nghi của Hoàng cung xanh, Hương ngô đồng đến nét hùng vĩ của Điệp trùng Tây Bắc.

Nghệ sĩ, nhà sưu tập tranh Bội Trân, chủ nhân của Bội Trân Garden, phát biểu tại triển lãm

Sự lãng mạn của ánh sáng và không gian được bắt trọn bởi Trần Anh Huy qua những khoảnh khắc phố xá xao động như Đường Bạch Đằng sau cơn mưa, Hoa xuân trên phố. Ngược lại, Hoàng Đăng Khanh tạo ra một thế giới bồng bềnh, tĩnh mịch trong Trăng nội thành hay Nhà trên đồi

Cuối cùng, 2 họa sĩ Nguyễn Vũ Lân và Lê Thừa Hải gây ấn tượng mạnh bằng những cuộc "khai quật" hình thể và vật chất trên bề mặt tranh qua các tác phẩm như Trầm tích, Giao thoa và bộ ba Vết tích.

Cô Trần Đình Thục Đoan, người tổ chức triển lãm, hiện quản lý không gian Bội Trân Garden, chia sẻ: "Nơi ngưỡng cửa của Giấc mơ của những giấc mơ, 8 tác phẩm hiện ra, không như những lời khẳng định mà như những hiện diện, mỗi hiện diện mang theo một trọng lượng lặng thầm của riêng mình.

Từ trái qua, họa sĩ Trần Anh Huy (thứ nhất), họa sĩ Lê Hữu Long (thứ hai) và họa sĩ Hoàng Đăng Khanh (thứ tư)

Triển lãm mở cửa đón công chúng đến ngày 23.3

Tại Bội Trân Garden, mỗi tác phẩm là một mảnh ghép ký ức, cùng nhau dệt nên một giấc mơ nghệ thuật đa sắc và đầy nội lực. "Không hẳn là một sự quy tụ. Mà là một tinh hệ. Hay một giấc mơ chưa từng khép lại", cô Thục Đoan chia sẻ thêm về sự đa dạng, ấn tượng của các tác phẩm.

Trải nghiệm triển lãm 'TP.HCM sau sáp nhập' qua công nghệ cao

Triển lãm 'TP.HCM sau sáp nhập' giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, chính trị của thành phố sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính. Tại đây, công nghệ hiện đại được ứng dụng, nâng cao trải nghiệm của khách tham quan.

