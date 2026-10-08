Nghệ sĩ Công Ninh nhớ thời mới vào nghề, cát sê từng là... ổ bánh mì

Công Ninh kể về những ngày đầu chật vật khi mới bước vào nghề Ảnh: BTC

NSƯT Công Ninh: Từng nhận vai quần chúng chỉ có một câu thoại

Tham dự chương trình công bố giải Mai vàng lần thứ 32 - năm 2026 có đông đảo văn nghệ sĩ như NSND Trà Giang, NSƯT Ca Lê Hồng, NSND Việt Anh, NSND Đào Bá Sơn, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Công Ninh, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Tuyết Thu, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, đạo diễn Hoa Hạ, Chánh Trực...

Không chỉ nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, các nghệ sĩ còn chia sẻ những câu chuyện từ những ngày đầu vào nghề, khi đam mê chưa đủ để khỏa lấp những khó khăn về kinh tế, nghề nghiệp. Từ trải nghiệm của mình, họ gửi lời nhắn đến thế hệ trẻ đang đứng trước nhiều lựa chọn trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Theo NSƯT Công Ninh, con đường nghệ thuật có nhiều hình thái và không phải lúc nào cũng thuận lợi. Điều quan trọng là tài năng, sự nỗ lực và khả năng làm nghề của mỗi người. "Ông bà mình thường nói 'nhất nghệ tinh, nhất thân vinh'. Khi đã chọn một nghề và giỏi nghề, tôi tin mình có thể vượt qua những khó khăn, thậm chí vượt qua số phận", ông nói.

Nghệ sĩ Công Ninh chia sẻ câu chuyện nghề và những kỷ niệm đáng nhớ thuở mới vào nghề Ảnh: T.A

Nhìn lại những ngày đầu bước vào nghề, Công Ninh cho biết ông cũng từng trải qua giai đoạn thiếu thốn. Khi chưa có tác phẩm hay dấu ấn cá nhân, số lượng show diễn rất ít. Những ngày đầu tham gia phim ảnh, ông thậm chí chỉ được giao vai quần chúng với một câu thoại. Mỗi lần đi quay, cát sê ông nhận được là một ổ bánh mì.

"Đến giờ tôi vẫn nhớ. Hồi đó vui lắm, mỗi lần được đoàn phim gọi đi quay là vui cực kỳ", ông kể.

Với nam nghệ sĩ, những trải nghiệm tưởng như nhỏ bé ấy lại là một phần quan trọng trong hành trình làm nghề. Chính những ngày đầu chật vật giúp người nghệ sĩ rèn luyện bản lĩnh, khả năng và ý chí để từng bước khẳng định mình.

Công Ninh cũng nhắn nhủ các sinh viên nghệ thuật đang gặp khó khăn về kinh tế không nên vội từ bỏ việc học. Theo ông, nếu điều kiện cho phép, người trẻ có thể tìm công việc làm thêm để trang trải cuộc sống nhưng vẫn duy trì việc học, trau dồi chuyên môn.

"Khó khăn là điều ai cũng có thể gặp phải khi theo đuổi nghệ thuật. Nếu cố gắng, các bạn vẫn có thể vượt qua, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống, vừa tiếp tục học tập, trau dồi chuyên môn. Đừng vội nghỉ học", ông nói.

Từ câu chuyện của mình, Công Ninh cho rằng tài năng chỉ phát huy khi đi cùng sự chuẩn bị và khả năng nắm bắt cơ hội. Với người trẻ, những chật vật ban đầu không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy mình đã chọn sai nghề. "Tôi tin các bạn sẽ làm được", nam nghệ sĩ nhắn nhủ.

Võ Minh Lâm rơi nước mắt vì câu nói của cha

Nếu Công Ninh nhớ về những ngày đầu vào nghề bằng hình ảnh một vai quần chúng chỉ có một câu thoại và cát sê là ổ bánh mì, Võ Minh Lâm lại nhớ đến quãng thời gian phải tự hỏi liệu mình có đang đi đúng con đường đã chọn.

Bén duyên với sân khấu cải lương từ năm 13-14 tuổi, Võ Minh Lâm từng nhiều lần được hỏi vì sao một người trẻ lại lựa chọn loại hình nghệ thuật truyền thống đang gặp không ít khó khăn thay vì những lĩnh vực được xem là dễ phát triển hơn.

Với anh, câu trả lời nằm ở đam mê và tình yêu dành cho nghề. "Nếu chúng ta có đam mê, hoài bão, quyết tâm và tình yêu đủ lớn để tin rằng mình có thể làm được, dù ở lĩnh vực hay ngành nghề nào, chúng ta vẫn có thể tỏa sáng bằng sự cố gắng của bản thân", anh chia sẻ.

Võ Minh Lâm từng có lúc hoài nghi về lựa chọn của mình Ảnh: T.A

Võ Minh Lâm cho biết giải Mai Vàng và sự ghi nhận của khán giả có ý nghĩa đặc biệt với nghệ sĩ trẻ. Anh đã 7 năm liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng này, nhưng mỗi lần được ghi nhận không khiến anh bằng lòng với những gì đã có mà càng thôi thúc bản thân nỗ lực hơn.

Nhớ lại thời gian đầu theo nghề, khi show diễn chưa nhiều nhưng phải tự lo trang phục, son phấn, chi phí đi lại..., Võ Minh Lâm từng có lúc hoài nghi về lựa chọn của mình. Đặc biệt, khi cha mẹ từ Cần Thơ lên TP.HCM đồng hành cùng con trai, nhưng kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, anh từng nghe cha khuyên nên tạm ngưng đi hát.

"Tôi nhớ tới lúc ba mẹ đi từ Cần Thơ lên đây, rồi phải lo ăn ở, vận chuyển, di chuyển các thứ nữa. Ba nói: 'Con ơi, con ngưng hát một thời gian đi con'. Lúc đó tôi hoang mang vì chính ba là người chắp cánh cho ước mơ của tôi. Sau này tôi mới biết ba mẹ đã hết tiền. Tôi nghe vậy mà rơi nước mắt. Mình đi hát lẽ ra phải kiếm tiền để lo cho ba mẹ, đằng này lại phải dùng tiền của ba mẹ để theo đuổi đam mê", anh kể.

Có lúc muốn từ bỏ để tìm một công việc khác, nhưng Võ Minh Lâm nhận ra nghề nào cũng có những khó khăn và thử thách riêng. Điều quan trọng là mỗi người phải tìm được nơi mình thuộc về và đủ kiên trì với lựa chọn của mình.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ với những bạn trẻ vì hoàn cảnh phải tạm dừng việc học để mưu sinh. Anh không cổ súy việc bỏ học, nhưng cho rằng nếu buộc phải bảo lưu việc học trong một thời gian, người trẻ cũng không nên vì thế mà mặc cảm.

"Nếu buộc lòng phải nghỉ học tạm thời, các bạn vẫn có thể làm nhiều công việc để kiếm tiền và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập. Khi kiếm tiền bằng mồ hôi, công sức và nước mắt của mình, các bạn không có gì phải tự ti. Các bạn không dừng lại, mà chỉ tạm thời gián đoạn, bảo lưu việc học. Vì vậy, chúng ta vẫn có quyền tự hào về bản thân", Võ Minh Lâm nói.

Từ những năm tháng chật vật ấy, anh muốn nhắn đến những nghệ sĩ trẻ rằng việc theo đuổi nghệ thuật chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng nếu đã lựa chọn, hãy giữ lấy tình yêu với nghề và đủ dũng khí để đi tiếp.

"Nếu cực chẳng đã phải dừng lại, phải bảo lưu việc học, các bạn vẫn hãy tự hào vì mình là những chiến binh thực thụ. Hãy tiếp tục chiến đấu vì ước mơ. Tôi tin rằng nếu có đủ dũng khí và kiên trì, các bạn sẽ thành công và tỏa sáng", Võ Minh Lâm bộc bạch.