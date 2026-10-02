NSND Quế Trân nói gì về bạn diễn ăn ý Võ Minh Lâm?

Trong sự nghiệp nghệ thuật, Võ Minh Lâm từng kết hợp với những giọng ca nổi tiếng, trong đó phải kể đến Tú Sương, Hồ Ngọc Trinh, Lê Hồng Thắm… Tuy nhiên, nam nghệ sĩ từng tiết lộ Quế Trân là “cô đào” ăn ý nhất qua loạt tác phẩm như Cô đào hát, Chuyện tình Khau Vai…

Khi nói về bạn diễn, NSND Quế Trân cho biết Võ Minh Lâm đã có một hành trình dài nỗ lực sau sân chơi Chuông vàng vọng cổ. Cô nói đàn em là một nhân tố đặc biệt của chương trình. Từ những ngày đầu bén duyên với cuộc thi, anh đã được các tiền bối trong nghề đánh giá cao và phát hiện ra tài năng cũng như nhìn thấy cơ hội phát triển trong lĩnh vực cải lương.

Nhiều khán giả yêu mến trước sự kết hợp giữa NSND Quế Trân và NSƯT Võ Minh Lâm trên sân khấu cải lương Ảnh: M.H

Với NSND Quế Trân, Võ Minh Lâm là một gương mặt trẻ chịu khó, nỗ lực trong nghề. Bên cạnh hoàn thành việc học, nữ nghệ sĩ cho rằng đàn em đã hy sinh nhiều show diễn để tập trung đầu tư vào một nhà hát chuyên nghiệp. Theo cô đây là hướng đi cần thiết để có thể đi đường dài với sân khấu cải lương. “Với tôi, cái gì cũng phải có sự cố gắng. Võ Minh Lâm hay Hồ Ngọc Trinh, Ngọc Đợi cũng có những đơn vị nghệ thuật để hoạt động, nhờ vậy mà các bạn giỏi nghề, phát triển hơn và đi theo con đường chuyên nghiệp”, cô nói.

Quế Trân nhấn mạnh bước ngoặt ở chặng đường đầu tiên chỉ là điểm khởi đầu, nhưng nếu không có môi trường hoạt động thường xuyên dẫn đến việc thiếu đi cơ hội rèn nghề, học hỏi kinh nghiệm cũng như tích lũy vốn sống. Bởi bên cạnh tố chất sẵn có, cô cho rằng làm nghề này bắt buộc phải cọ xát, lăn xả.

Tâm huyết của NSND Quế Trân

Cũng như bao nghệ sĩ khác, sau chặng đường dài làm nghề, NSND Quế Trân cũng có những trăn trở dành cho cải lương. Trong đó, việc làm sao để bộ môn nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là những gương mặt trẻ là điều mà nữ nghệ sĩ quan tâm. Có thể thấy, thời gian qua, NSND Quế Trân cũng tích cực với dự án nghệ thuật thể nghiệm mang tên Nghệ thuật & Chạm, kết hợp giữa cải lương, tuồng cổ với âm nhạc hiện đại.

NSND Quế Trân không ngại làm mới, đưa cải lương đến với khán giả trẻ Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi về hướng đi này, Quế Trân cho biết cô mong muốn có được nhiều phiên bản, hình thức thể hiện khác nhau để thử nghiệm và đo lường tình cảm cũng như thị hiếu thưởng thức của khán giả.

“Tôi cũng làm nhiều chương trình dành cho những khán giả kỳ cựu, yêu cải lương qua những vở tuồng kinh điển, không lẽ những bạn trẻ không có điều kiện để tiếp xúc cải lương hay sao? Cho nên tôi cũng muốn tạo ra một món ăn tinh thần nào đó để thử xem có phù hợp với khẩu vị của các bạn hay không”, nữ nghệ sĩ trải lòng.

Theo NSND Quế Trân, chính suy nghĩ đó là động lực để cô thực hiện dự án kết hợp với những gương mặt trẻ thuộc những thể loại âm nhạc khác. “Tôi rất hào hứng và muốn làm những phiên bản như thế. Bởi vì thời lượng theo dõi của khán giả trẻ bây giờ không quá dài, đó cũng là tư vấn của những nghệ sĩ trẻ dành cho tôi nên tôi cũng nghe theo và hy vọng được đón nhận”, cô trải lòng.

“Đối với khán giả lớn, mình sẽ có các tác phẩm khác phù hợp, còn khán giả trẻ có thể thưởng thức những cái mới mẻ này xem. Thôi thì ai cũng được, miễn là còn yêu thích vọng cổ, yêu thích cải lương là mình mừng”, NSND Quế Trân bày tỏ thêm.