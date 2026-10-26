Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân sẽ song tấu cùng huyền thoại cello Mischa Maisky

Mischa Maisky có tên trong bảng danh sách 10 nghệ sĩ cello tài danh mọi thời đại. Trong số đó hiện chỉ có Yo-Yo Ma và Maisky còn sống và vẫn biểu diễn. Maisky thường trình diễn cùng những tên tuổi huyền thoại thế giới như nghệ sĩ piano Martha Argerich. Ông cũng diễn chung cùng các con là Lily Maisky (piano) hay Sascha Maisky (violon). Maisky có một học trò châu Á là thần đồng Han-na Chang nhưng về sau Han-na chuyển sang làm nhạc trưởng. Và Đinh Hoài Xuân trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên có cơ hội song tấu cello cùng Maisky.
Với vai trò tổ chức chương trình, nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân chia sẻ: "Thù lao đúng với tầm cỡ của Maisky thì vô cùng đắt, không thể trả nổi; ở đây là sự ưu ái đặc biệt của ông dành cho VN và cũng là vinh dự cho cá nhân tôi. Tôi đã gặp ông từ khi tu nghiệp ở Romania và đã nói với ông rằng một ngày nào đó sẽ mời ông đến VN". Hai bên vẫn giữ liên lạc từ đó. Đinh Hoài Xuân đã 2 lần mời Mischa Maisky sang VN nhưng mãi tới năm ngoái ông mới sắp xếp được thời gian.
Cùng Mischa Maisky lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm tối 2.11 còn có con gái Mischa Maisky là pianist Lily Maisky và nghệ sĩ violon Nicolas Dautricourt. Nicolas là giám khảo quen thuộc của các cuộc thi nhạc cụ cổ điển thế giới, từng 2 lần về diễn với Cello Fundamento (CF) cùng cây vĩ cầm Stradivarius trị giá 20 triệu USD. Chính sự tham gia thường xuyên của những tài danh như Nicolas Dautricourt góp phần tạo dựng thêm uy tín cho CF khiến Mischa Maisky dễ dàng "gật đầu" hơn.
Đặc biệt lần này Maisky đích thân chọn tác phẩm cho CF 13, do ông xuất hiện trong tất cả các tiết mục từ đầu đến cuối. Được Đinh Hoài Xuân "tư vấn" làm sao để phù hợp với tai nghe người Việt hơn, Maisky đồng ý thêm vào cả Brahms, Schumann thay vì dành nguyên phần 1 cho Schubert.
Đinh Hoài Xuân xuất hiện ở phần 2 trong sonata 4 chương của Hendel chơi cùng Maisky. Phần diễn này dài khoảng 15 phút. Với Xuân đây là sự ưu ái tiếp theo vì trước đó cô chỉ dám mong được song tấu cùng huyền thoại trong 5 - 7 phút. Cô tập luyện cẩn thận từ nhiều tháng nay và cho biết đã thuộc luôn cả 4 chương. Thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn nhiều phiên bản khác nhau về tốc độ, phòng khi Maisky muốn chơi nhanh, chậm đều có thể đáp ứng.
"Trước đây tôi vẫn mơ ước được solo với các dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới. Tất nhiên giao hưởng có độ hoành tráng riêng, nhưng thực tế ra sân khấu càng ít đàn, ít người càng khó", Đinh Hoài Xuân bày tỏ thêm và cho biết CF 13 là chương trình có hàm lượng chuyên môn cao nhất trong lịch sử tổ chức CF. Ở góc độ một nghệ sĩ, cô tâm sự mình vẫn tiếp tục rèn giũa chờ cơ hội độc tấu trước những dàn nhạc danh tiếng. Bởi cô luôn suy nghĩ: "Biển khơi rộng lớn, mình cứ cố gắng bơi. Xa đến đâu chưa biết nhưng việc của mình là không ngừng nỗ lực".
Bên cạnh chủ trương mời các danh cầm, huyền thoại âm nhạc về VN, Đinh Hoài Xuân tiếp tục đưa Cello Fundamento cùng các nghệ sĩ VN xuất ngoại. Lần đầu tiên vừa diễn ra tại Bucharest (Romania) - nơi cô có 4 năm tu nghiệp để lấy bằng tiến sĩ. Cô cũng đã lên kế hoạch cho Cello Fundamento 14 tại Romania, Ireland và Anh vào tháng 8 - 9.2027. Ngoài ra, Đinh Hoài Xuân vừa nhận lời làm đại diện cho Dàn nhạc Giao hưởng Bucharest trên toàn châu Á.
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