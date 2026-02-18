Nghệ sĩ Đình Toàn tất bật diễn tết, tuổi 50 không áp lực lập gia đình

Nghệ sĩ Đình Toàn dành mùa tết trên sân khấu kịch ẢNH: FBNV

Mùa Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ Đình Toàn góp mặt trong hàng loạt vở diễn tại Nhà hát kịch IDECAF (TP.HCM) từ mùng 1 tết đến 13.1 (âm lịch): Làng vô tặc, Quạ hồng tung cánh, Hồn ai nấy giữ, Tấm Cám đại chiến, 12 bà mụ… Tận dụng những giây phút ngắn ngủi ở hậu trường, nam diễn viên chia sẻ với chúng tôi về một mùa diễn tết bận rộn bên cạnh cuộc sống đời thường bình dị của anh.

'Đi diễn cũng tốt, ở nhà cũng tốt'

* Hơn 20 năm làm nghề, hẳn anh đã quen với lịch trình biểu diễn mùa tết, vậy anh sắp xếp như thế nào để đón tết theo cách riêng?

- Nghệ sĩ Đình Toàn: Tôi đi diễn từ rất lâu rồi và đã quen với việc tết mình sẽ gần như ở sân khấu. Việc chuẩn bị cho gia đình hay sửa soạn đón tết thì không chỉ riêng tôi mà tất cả nghệ sĩ kịch nói đều làm trước tết. Gần như tết của chúng tôi là những ngày trước tết, hoặc những ngày sau tết, khi lịch diễn đã hoàn thành thì mình mới bắt đầu được nghỉ ngơi và ăn tết. Trước tết, tôi cũng tất bật chuẩn bị như bao người, ngày 30 (năm nay là 29) tết, tôi dậy sớm, cùng gia đình cúng ông bà, làm tròn những chuyện đạo hiếu trong nhà.

Những ngày trong tết, chúng tôi diễn với cường độ cao nên chất giọng bị ảnh hưởng rất nhiều, cũng ngủ rất ít. Cho nên đến mùng 2, mùng 3 ngoài việc đi thăm thầy cô, mọi người thường tranh thủ nghỉ ngơi để giữ giọng, sức khỏe tốt nhất. Vì nếu giọng mình không tốt mà ra diễn, bản thân mình cũng rất mệt và đó cũng là một thiệt thòi cho khán giả khi họ đến và không được thưởng thức trọn vẹn vở diễn trong dịp tết.

Nghệ sĩ Đình Toàn - Thanh Thủy trong vở kịch tết Làng vô tặc ẢNH: IDECAF

* Việc được đi diễn, được gặp gỡ khán giả, kể cả trong dịp tết, là niềm hạnh phúc của nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, sau rất nhiều năm tất bật với lịch diễn như thế, có bao giờ anh ước mình sẽ có một mùa tết không phải đi diễn?

- Có chứ! Ngày trước tôi từng nghĩ: phải chi tết này mình được nghỉ, mình sẽ đi đâu chơi tại vì tất cả bạn bè, những người quen của mình đều được nghỉ tết. Họ đi chơi, có mình mình đi làm, mình muốn đi chơi với bạn bè hay với gia đình cũng khó. Nhưng rồi cũng có năm tôi lại được nghỉ, đặc biệt là những năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khi tất cả mọi người đều phải nghỉ. Lúc đó tôi lại thấm thía việc nghỉ ở nhà quá buồn. Thật ra, gần như công việc đã hình thành nên thói quen trong nhiều năm, nên khi mình phải từ bỏ những thói quen đó thì rất khó chịu. Nếu nói mình thất vọng cũng không phải, tại mình cũng có vui khi được quây quần bên gia đình, nhưng nỗi nhớ sân khấu, nhớ khán giả lại cứ len lỏi, âm ỷ trong tâm trí mình.

Cho nên giờ tôi nghĩ có đi diễn cũng tốt, ở nhà cũng tốt, quan trọng là mình sẽ làm tốt mỗi vai trò, tận hưởng niềm vui trong từng khoảng thời gian. Tết đi diễn cũng là dịp để tôi gặp gỡ khán giả, gặp gỡ rất nhiều người quen và mình mang những vở kịch, món quà may mắn cho mọi người trong dịp đầu năm.

Nghệ sĩ Đình Toàn khoe ảnh bên đồng nghiệp lâu năm trong ngày đầu xuân. Anh chia sẻ: "Gia đình - sân khấu - khán giả là tình yêu của tôi" ẢNH: FBNV

* Gia đình có đến xem những suất diễn tết của anh không và liệu đó có phải là những khán giả khắt khe nhất của Đình Toàn?

- Thật ra tất cả vở kịch của tôi luôn luôn có mẹ, anh chị tôi, hầu như là người trong gia đình đều đi xem hết. Dịp tết mọi người cũng đều sắp xếp đến xem và đi xem kịch tết cũng là dịp gia đình kết nối. Sau khi xem về, người thân trong nhà như anh chị tôi đôi lúc cũng có những góp ý về vai diễn. Còn mẹ là khán giả trung thành của tôi, tôi diễn gì mẹ cũng thấy đẹp hết trơn, mẹ luôn nhận xét: "Trời ơi, con diễn hay quá", "Đẹp quá" (cười).

Đình Toàn và câu hỏi 'Bao giờ lấy vợ'

Nam nghệ sĩ sinh năm 1976 hài lòng với cuộc sống hiện tại: hết mình với từng vai diễn trên sân khấu và được làm chính mình trong cuộc sống đời thường ẢNH: IDECAF

* Nhiều khán giả nhận xét nghệ sĩ Đình Toàn là một trong những nhân vật không tuổi của sân khấu, phải chăng việc tham gia nhiều vở kịch dành cho thiếu nhi, lại luôn được sống trong tình yêu thương, ủng hộ của mẹ, của người thân yêu trong gia đình khiến anh khó mà già đi?

- Thật ra tôi vẫn hay nghe những câu hỏi của mọi người: "Ủa sao trẻ hoài vậy?", tôi hay đùa lại rằng chắc tại ngay từ nhỏ tôi đã già (cười). Khi tôi 20 tôi đã có nét già của 40, khi 40 thì nhìn như 20 vì mọi người nhìn đã quen rồi. Cái đó là mình nói vui thôi, chứ thật ra tôi có được rất nhiều sự thoải mái ở trong cuộc sống, nhận được rất nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người. Tôi nghĩ mình may mắn, không quá chật vật hay phải đau đầu và đó cũng là một cách để mình có được trạng thái hiện tại.

Có một điều mà tôi nghĩ quan trọng nữa là mình tập một tư duy tích cực. Chắc chắn trong cuộc sống, không ai có thể khẳng định rằng mình có cuộc sống viên mãn, luôn có những giây phút vui vẻ. Chắc chắn sẽ có những giây phút bạn phải buồn, nhưng quan trọng là mình tập được tư duy tích cực để ngay cả ở trong những lúc buồn, lúc bất ổn, mình vẫn nhìn thấy điều tích cực, vui vẻ trong đó.

* Đằng sau những vai diễn biến hóa đa dạng trên sân khấu kịch, Đình Toàn khi trở về với đời thường là người như thế nào?

- Tôi là người rất bình thường như bao nhiêu người khác thậm chí bình thường đến mức bình dị. Thậm chí, tôi bình thường đến mức một vài người nói: "Ủa sao kỳ vậy? tưởng nghệ sĩ là phải khác chứ?". Tôi đang cố gắng khi bước khỏi vai diễn, trở về với cuộc sống riêng thì tôi sẽ là người bình thường, như đúng con người của mình để bản thân cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Tôi thích cảm giác mặc đồ đơn giản, thoải mái tung tăng ngoài đường. Nếu không phải đi diễn hay đi quay, tôi thường ở nhà, chọn thú vui đọc sách, xem phim, làm vườn, đi chơi với gia đình.

Đình Toàn luôn giữ thái độ lạc quan khi đối diện với mọi vấn đề ẢNH: FBNV

* Thường tết đến, nhiều người áp lực chuyện bị người thân, bạn bè xung quanh hỏi chuyện lập gia đình. Bản thân anh có sợ những câu hỏi đó?

- Thật ra câu hỏi đó những người lớn trong nhà vẫn hay hỏi tôi: "Trời ơi, chừng nào lấy vợ Toàn ơi?" Con đã già lắm rồi". Nhưng tôi luôn trả lời: "Dạ khi nào con lấy thì con sẽ lấy", "Khi nào con thấy vui thì con sẽ lấy", "Khi nào con thấy thích hợp thì con sẽ lấy, chắc chắn lúc đó con sẽ thông báo với mọi người, còn bây giờ thì chưa, mọi người cứ chờ đợi đi". Hiện tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình. Đương nhiên sẽ có những điều khiến mình phải trăn trở nhưng nói chung để chọn về giai đoạn hài lòng trong cuộc sống thì tôi chọn cuộc sống ngay bây giờ.

* Sang năm mới Bính Ngọ, anh có mong ước gì trong công việc cũng như cuộc sống riêng?

- Thật ra cũng giống mọi người, tôi chỉ mong muốn cuộc sống của mình ổn hơn. Hiện tại tôi vẫn ổn đó thôi, nhưng tôi mong sẽ được vui hơn theo điều mình muốn. Tôi mong những người thân yêu, bạn bè xung quanh mình, đồng nghiệp, khán giả khỏe mạnh, vui vẻ và thành công. Có thể những năm tới sẽ khó khăn hơn nhiều nhưng tôi mong mọi người sẽ vượt qua những khó khăn đó một cách dễ dàng!

* Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!