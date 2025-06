Nghệ sĩ Hoàng Sơn nói về tin đồn lấy vợ giàu nên bỏ nghề diễn

Nghệ sĩ Hoàng Sơn chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U.60 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ thợ mộc đến diễn viên hài

Nghệ sĩ Hoàng Sơn sinh năm 1966, nổi tiếng với nhiều vai diễn trên sân khấu và màn ảnh. Gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông được nhiều khán giả yêu thích qua những vai diễn duyên dáng, hài hước, ấn tượng trong các phim Vị đắng tình yêu, Đời hát rong, Người tốt một ngày, Vịt kêu đồng… Chia sẻ về cơ duyên đến với nghệ thuật, nam nghệ sĩ kể sau khi học xong lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông quyết định nghỉ học để học nghề. Ban đầu, Hoàng Sơn theo học thợ mộc rồi chuyển sang điêu khắc tượng gỗ. Một thời gian sau, khi trường sân khấu mở lớp tuyển sinh, ông thi đậu và chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật.

Tốt nghiệp ra trường, nghệ sĩ Hoàng Sơn từng có thời gian nản lòng, sợ không thể trụ lại với nghề nên quyết định về quê. Tuy nhiên, cảm giác mình là gánh nặng cho gia đình khiến ông quay lại TP.HCM, bắt đầu hoạt động ở sân khấu hài. Hoàng Sơn lập nhóm Tuổi đôi mươi cùng các nghệ sĩ Phước Sang, Nhật Cường, Phương Bình, Hữu Nghĩa, Mai Dũng... sau đó chuyển sang đóng phim, diễn kịch và bền bỉ theo nghề gần 40 năm qua.

Hoàng Sơn tạm gác hoạt động nghệ thuật trong 3 năm để làm việc cho một tập đoàn vận tải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khoảng 3 năm gần đây, nam nghệ sĩ 59 tuổi ít xuất hiện trên sóng truyền hình do đang làm việc cho một tập đoàn vận tải, phụ trách về truyền thông và quảng cáo. Vì công việc bận rộn nên Hoàng Sơn quyết định tạm ngưng một thời gian. Đến hiện tại, ông cho biết mọi thứ đã ổn định nên bắt đầu trở lại với phim ảnh.

"Thời gian qua, nhiều người tưởng tôi bỏ nghề, nhưng không phải vậy. Đã theo nghề rồi làm sao bỏ được vì đam mê trong máu rồi. Lúc tạm ngưng, tôi cũng nhớ nghề lắm", ông bộc bạch.

Hoàng Sơn chia sẻ bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc

Trước tin đồn lấy vợ giàu nên không còn mặn mà hoạt động nghệ thuật, Hoàng Sơn thẳng thắn phủ nhận. Diễn viên Vịt kêu đồng cho hay: "Người ta đồn thôi chứ không đúng. Tôi chỉ đủ sống chứ không phải giàu có gì, nhưng chủ yếu là do mình thôi. Tiền ai cũng thích, nhưng mình đừng nhìn lên rồi so sánh. Hãy nhìn ngang và nhìn xuống để thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người. Đương nhiên sống trong cuộc đời thì phải phấn đấu, biết cố gắng, nhưng lộc được đến đâu là do duyên số".

Nam nghệ sĩ thừa nhận từng suýt mất vợ vì đào hoa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh sự nghiệp, Hoàng Sơn cũng được chú ý bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với cựu người mẫu Diệp Thanh. Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, nam diễn viên cho rằng sự gìn giữ phải đến từ cả hai phía. Ông thừa nhận thời trẻ từng ham chơi, thiếu chín chắn khiến vợ giận bỏ về quê. Ông phải về tận nơi để xin lỗi.

"Chuyện đó như một khúc cua nguy hiểm, khi vượt qua được thì mình sẽ biết sợ, không dám dấn thân vào nữa. Khi có con, trách nhiệm càng nặng nề. Bà xã đã hy sinh công việc để chăm con, nên tôi tự thấy mình không được phép làm những chuyện không đàng hoàng. Muốn giữ được hạnh phúc, phải biết điều gì nên làm và điều gì không", nam nghệ sĩ chia sẻ.