Nam nghệ sĩ Việt mang áo dài đi du lịch qua 65 quốc gia

Đến thời điểm hiện tại, ca sĩ Đoan Trường cho biết anh đã đi qua 65 quốc gia và gần 250 tỉnh thành lớn nhỏ trên khắp các châu lục. Đặc biệt, trong mỗi chuyến đi, anh luôn mang theo áo dài và quốc kỳ Việt Nam để chụp ảnh trước các danh thắng nổi tiếng nhằm giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Với đam mê này, Đoan Trường dần dần trở thành một blogger du lịch, thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm thiết thực, bổ ích lên các trang mạng xã hội. Anh cũng được nhiều bạn bè, đồng nghiệp tin tưởng nhờ tư vấn, giới thiệu những địa điểm độc lạ cũng như đánh giá các tour do các công ty du lịch tổ chức.

Đoan Trường giới thiệu Vương cung thánh đường Sagrada Familia tại Tây Ban Nha NSCC

"Tôi thích áo dài từ khi còn nhỏ vì cả gia đình tôi luôn gìn giữ tập tục mặc áo dài cúng gia tiên vào thời khắc giao thừa hay vào dịp mừng tuổi ba mẹ. Trong tủ nhà tôi có khoảng 50 bộ áo dài truyền thống và cách tân được thiết kế theo nhiều kiểu dáng, chất liệu và hoa văn khác nhau dành riêng cho các hoạt động biểu diễn, dẫn chương trình, tham dự sự kiện và du lịch. Vào các dịp cuối năm tôi thường quyên tặng lại cho các tổ chức thiện nguyện tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM hay các cửa hàng "Áo dài 0 đồng" cho các bạn mồ côi được mặc tết", ca sĩ Đoan Trường chia sẻ, "Bởi theo tôi, áo dài Việt Nam cho dù là cách tân hay truyền thống chỉ thật sự đẹp khi được mặc đúng hoàn cảnh".

Anh check-in tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai NSCC

Áo dài Việt Nam xuất hiện nguyên bản trong từ điển Oxford vẫn là "Ao dai", đó cũng chính là biểu tượng mạnh mẽ cho một vẻ đẹp mang tính dân tộc của quốc phục Việt. "Thật ra lúc đầu khi đi du lịch nước ngoài tôi chỉ mang áo dài mặc vào dịp tết cho có không khí đầu xuân. Dần dần, các bạn nước ngoài có gợi ý tôi nên mặc áo dài để chụp hình và giới thiệu các danh lam thắng cảnh sẽ thú vị hơn vì có sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia", nam ca sĩ lý giải và cho biết thêm, anh cũng muốn mang hình ảnh đất nước Việt Nam giới thiệu bạn bè quốc tế qua những hình vẽ trên chiếc áo dài như hoa sen, đồng lúa, ruộng bậc thang, phong cảnh Bắc-Trung-Nam như chùa Một Cột, kinh thành Huế, chợ Bến Thành.

Tấm ảnh anh yêu quý nhất là chụp tại sân vận động Old Trafford của CLB Manchester United, tọa lạc ở Manchester, Vương quốc Anh NSCC

Và 65 quốc gia anh đã đi qua cũng chính là 65 kỷ niệm khó quên nhất gắn với 65 chiếc áo dài trong cuộc đời mình. Biết được ý nghĩa việc anh làm, các nhà thiết kế cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ Đoan Trường khi cho mượn hay tặng áo dài cho anh làm kỷ niệm.

Áo dài Việt Nam tung bay trước địa danh nổi tiếng nhất tại Ấn Độ - đền Taj Mahal NSCC

"Trong năm 2024 này, tôi mong ước tà áo dài Việt nam sẽ tung bay tại các danh thắng nổi tiếng thế giới như Quảng trường Đỏ tại Moscow, Nga, sa mạc Sahara tại Ma Rốc, thánh địa Machu Picchu tại Peru, quảng trường Kim Nhật Thành tại Triều Tiên, mũi Hảo Vọng tại Nam Phi hay hồ Brienz tại Thụy Sĩ trong bộ phim Hàn nổi tiếng Hạ cánh nơi anh…", anh bày tỏ.

Đoan Trường chụp ảnh với các du khách tại tháp Eiffel, Paris, Pháp NSCC

Các hoa văn trên áo dài được quan tâm

Chia sẻ với Thanh Niên, Đoan Trường cho rằng người châu Á luôn chú ý đến ý nghĩa các hoa văn trên áo dài như hình ảnh trống đồng và chim lạc, tranh dân gian Đông Hồ... Trong khi đó, người phương Tây thì trầm trồ ngạc nhiên với các chi tiết được vẽ tay, thêu tay của hình ảnh 12 con giáp.

Đoan Trường mang theo nón lá làm quà tặng cho một người bạn tại Mông Cổ trong chuyến du lịch ngay khi mở cửa trở lại sau đại dịch năm 2022 NSCC

Do đó, anh luôn chuẩn bị thông tin đầy đủ từ các nhà thiết kế như chất liệu vải, ý nghĩa của các hình ảnh, màu nhuộm thân thiện với môi trường, tên gọi của bộ sưu tập, lịch sử của các di tích để sẵn sàng giới thiệu, chia sẻ cùng bạn bè các nước.

Anh còn được TikToker mời xuất hiện trên sóng livestream giới thiệu trang phục Việt Nam tại Cửu Trại Câu, Trung Quốc NSCC

"May mắn là thời gian trước đây, tôi đã từng làm việc trong ngành dệt may nên không quá khó khăn khi 'thuyết trình' bằng tiếng Anh, tiếng Hoa hay tiếng Nga về chiếc áo dài mình đang mặc. Nhiều bạn bè nước ngoài sau này sang Việt Nam du lịch hay làm việc đều nhờ tôi giới thiệu cửa hàng may đo hay tư vấn giúp vài bộ áo dài ưng ý", anh chia sẻ.

Đoan Trường trước nhà thờ chính tòa Koln tại Đức NSCC

Trong bộ sưu tập áo dài của mình, anh cho biết một trong những chiếc áo dài đặc biệt và đáng nhớ nhất là chiếc áo dài khăn đóng do đích thân Hoa hậu Lý Thu Thảo mang sang Nga tặng cho anh năm 1994 khi hai anh em có một tiết mục biểu diễn chung trên sân khấu.

Tại cố đô Luang Prabang, Lào cùng với anh chàng hướng dẫn viên người Lào cũng "diện" áo dài Việt Nam NSCC

Và một "kỷ niệm" khác gắn với chiếc áo dài mà anh "khó quên", là lần anh bị ngã từ trên cao xuống tại ruộng bậc thang ở Bali, Indonesia (lúc bấy giờ do trời vừa tạnh mưa, nền đất bị trơn). Do vậy, trong các chuyến đi sau này anh luôn mang theo 2 bộ áo dài để dự phòng. Bởi, còn thêm một lý do nữa, như anh cho biết, là "không chỉ người dân bản xứ đề nghị được chụp ảnh cùng anh với tà áo dài mà ngay cả du khách nước ngoài cũng muốn như vậy nên tôi tự hào và cảm động lắm!".