Vietnam Centre và niềm tự hào quảng bá văn hóa Việt

Theo đại diện Ban điều hành Vietnam Centre (tổ chức hoạt động độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận, với sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt ra thế giới), đầu tháng 9 là mùa xuân ở Úc, và thời điểm đó trong năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (phu nhân Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney) mở Tiệc trà đầu xuân, chiêu đãi các nữ tổng lãnh sự và phu nhân tổng lãnh sự các nước. Buổi chiêu đãi là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Úc, có sự tham dự của các nữ tổng lãnh sự và phu nhân tổng lãnh sự: Canada, Hàn Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Indonesia…

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, phu nhân Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Đăng Thắng, hy vọng qua Tiệc trà đầu xuân, sẽ giới thiệu đến các nữ tổng lãnh sự và phu nhân tổng lãnh sự về một đất nước Việt Nam đẹp đẽ, sang trọng, tinh tế VNC

Buổi chiêu đãi gồm các hoạt động tôn vinh truyền thống của đất nước như: thưởng lãm, nghe giới thiệu và mặc khăn áo truyền thống Việt Nam; chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trong nếp áo ngũ thân; vẽ quạt mùa xuân do nhà nghiên cứu, họa sĩ Đoàn Thành Lộc, người sáng lập Nam Ngọc Hiên hướng dẫn; phiên thưởng thức những loại trà quen thuộc của người Việt như trà sen, trà lài…

Về Tiệc trà đầu xuân, bà Thanh Hằng chia sẻ: "Câu chuyện văn hóa đất nước, mỗi người kể đều có cái hay riêng, nhưng hay nhất là khi chúng ta có thể cùng nhau kể câu chuyện đó. Buổi chiêu đãi là để chúng tôi góp một phần khiêm tốn mà chân thành vào câu chuyện văn hóa Việt Nam, kể cho chị em bằng hữu năm châu cùng nghe bên bàn tiệc ngày xuân nước Úc".

Một hoạt động văn hóa khác được Vietnam Centre đầu tư kỹ lưỡng và tổ chức vào mùa cuối năm 2023 phải kể đến chương trình biểu diễn tại Úc (31.8): Thần nữ phương Đông - Divine Feminine of the East, giới thiệu nét văn hóa hầu bóng trong đạo Mẫu tứ phủ, một tín ngưỡng bản địa lâu đời của Việt Nam. Đây là một trong những chương trình đầu tiên giới thiệu nét văn hóa đạo Mẫu Việt Nam đến cộng đồng văn hóa thế giới, kể từ sau sự kiện UNESCO ghi nhận tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Các nữ tổng lãnh sự và phu nhân tổng lãnh sự trong Việt phục VNC

"Các thành viên của Vietnam Centre cảm thấy tự hào và hứng khởi khi mang những chương trình văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Chúng tôi được chứng kiến sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ từ phía bạn bè quốc tế khi họ khám phá chiều sâu và vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, từ trang phục truyền thống, ẩm thực đa dạng, âm nhạc độc đáo cho đến những tín ngưỡng đặc biệt", anh Nguyễn Ngọc Phương Đông, sáng lập Vietnam Centre, chia sẻ.

Phương Đông, cũng như các thành viên Vietnam Centre đang sinh sống và làm việc ở các nước, cảm nhận rằng trong suốt thời gian dài, bạn bè quốc tế dường như chỉ biết đến Việt Nam qua những cuộc chiến khốc liệt. "Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ khám phá được sự sâu sắc của lịch sử phong phú và văn hóa tinh tế của chúng ta. Điều này mang lại cho chúng tôi niềm tự hào và phấn chấn. Sự hiểu biết mới này cho phép chúng ta vượt qua những định kiến và trưng bày các khía cạnh đa diện của Việt Nam, tạo ra sự kết nối và đánh giá sâu sắc hơn giữa các quốc gia", Nguyễn Ngọc Phương Đông bày tỏ.

Và những dấu ấn của sự lan tỏa

Theo thông tin mới nhất mà Vietnam Centre cập nhật, sách ảnh song ngữ về Việt phục Dệt nên triều đại (tựa tiếng Anh: Weaving a Realm, được soạn thảo bởi Vietnam Centre) đã phát hành 6.000 bản (2 lần tái bản). Đây là cuốn sách đầu tiên và là ấn phẩm song ngữ duy nhất (đến thời điểm này) về trang phục truyền thống Việt Nam. Sách đã vào Thư viện Quốc gia Úc và tất cả các thư viện thuộc ĐH Quốc gia Úc. Bên cạnh đó là các thư viện: Vrije Universiteit Amsterdam (VU Library), University of Amsterdam (UVA Library), University of Groningen (UG Library), Hà Lan; Harvard University (HOLLIS - Harvard Library), Yale University (Yale Library), Los Angeles County Museum of Art (LACMA library), Mỹ; và hệ thống Thư viện ĐH Cambridge, Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Bìa sách Dệt nên triều đại VNC

Việc cuốn sách Dệt nên triều đại vào các thư viện danh tiếng trên phần nào thể hiện sự quan tâm của thế giới đối với văn hóa châu Á nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng. Như đại diện Vietnam Centre chia sẻ với Thanh Niên, trong email phản hồi của Thư viện ĐH Quốc gia Úc sau khi nhận được sách, thư viện đánh giá cuốn sách cũng như hướng đi của cuốn sách - quảng bá văn hóa Việt Nam qua lịch sử trang phục là "tuyệt vời" ("wonderful"). Đây có thể xem là sự ghi nhận của độc giả quốc tế với nỗ lực của Vietnam Centre trên hành trình quảng bá văn hóa Việt.

Các thư viện trên thế giới có sách ảnh Dệt nên triều đại VNC

Một ấn phẩm nữa của Vietnam Centre được đón nhận là truyện tranh dã sử Chiêu Hoàng Kỷ: Ghi chép về nữ đế cuối cùng (biên kịch: Linh; họa sĩ: Nguyễn Hoàng Dương; cố vấn về văn hóa, phong tục: Dong Nguyen; cố vấn văn hóa, ngôn ngữ: Giáo Luk). Đây là truyện tranh cổ trang được lấy cảm hứng từ cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng, vị nữ đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến của Việt Nam. Chiêu Hoàng Kỷ là dự án đầu tay của Vietnam Centre với tư cách là đơn vị sản xuất truyện tranh, đã xuất bản tập 1 và 2 (mỗi tập 2.000 bản), dự kiến tập 3 sẽ ra mắt đầu năm 2024.