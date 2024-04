Trong ảnh, Tố My mặc áo dài trắng, tóc xõa tự nhiên - hình ảnh rất đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện tại Quảng trường Thời đại, Mỹ, “ngọc nữ bolero” cho biết cô không thể diễn tả hết sự hạnh phúc của mình, cùng với đó là niềm tự hào dân tộc, tự hào về nét đẹp của người con gái Việt Nam trước bạn bè thế giới.

"Ngọc nữ bolero" Tố My đưa hình ảnh áo dài và album bolero đến Quảng trường Thời Đại của Mỹ NSCC

“Tình yêu và lòng tự hào về quê hương, đất nước luôn dạt dào trong My. Trước đây, My luôn mong mình có thể làm được một việc gì đó để góp phần mang những tinh túy của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Và hôm nay, My vô cùng hạnh phúc và tự hào khi hình ảnh của mình được xuất hiện tại Quảng trường Thời đại (Time Square) ở New York trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam”, Tố My nói.

Cận cảnh hình ảnh album bolero mới của Tố My NSCC

Nữ ca sĩ cho biết, với cô, áo dài là nét đặc trưng của văn hóa và là niềm tự hào của Việt Nam. Áo dài cũng luôn là lựa chọn số 1 của Tố My mỗi khi xuất hiện trên sân khấu nói riêng và trước công chúng nói chung trong các sự kiện. “Khoác lên mình chiếc áo dài, My luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện về nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam, và tự hào khi mình là người con gái nước Việt”, ca sĩ nói.

Đây cũng là hình ảnh quảng bá cho Cửu Long tình - album mang đậm dấu ấn của Tố My trong dòng nhạc trữ tình, bolero, được cô phát hành vào năm 2022. “Ngọc nữ bolero” cho biết cô hết sức vui mừng khi được lựa chọn là đại diện cho Việt Nam mang album này quảng bá trên màn hình lớn tại quảng trường của Mỹ.

Ca sĩ Tố My NSCC

Album Cửu Long tình được Tố My sản xuất trong thời điểm dịch bệnh vô cùng khó khăn, nhưng bằng tất cả tình yêu âm nhạc và lòng tự hào về văn hóa dân tộc, nữ ca sĩ đã hoàn thành và cho ra mắt trọn vẹn 9 MV trong album. Sản phẩm này cũng đánh dấu một bước tiến trong sự nghiệp ca hát của Tố My, giúp nữ ca sĩ khắc sâu hình ảnh “ngọc nữ bolero” trong lòng khán giả và tô điểm thêm cho dòng nhạc âm hưởng dân ca Nam bộ mà cô đã và đang theo đuổi.

Tố My trên billboard tại Quảng trường Thời đại

Thời gian qua, Tố My liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc trữ tình, bolero dưới góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ. Những dự án gần đây của Tố My, đặc biệt là Tomy's Secret gồm chuỗi 8 MV, đã mang một màu sắc mới cho các ca khúc nhạc xưa.