Lý do 'ngọc nữ bolero' Tố My kết hợp với Bạch Công Khanh

Ca khúc Duyên kiếp là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, từng được nhiều giọng ca thể hiện. Tuy nhiên, phiên bản lần này được Tố My làm mới với bản phối hiện đại, mà điểm nhấn là tiếng kèn saxophone du dương, thổn thức. Bên cạnh đó, “ngọc nữ bolero” còn mời Bạch Công Khanh hòa giọng trong ca khúc này. Sự kết hợp của cặp đôi nhận được sự chú ý, ủng hộ từ người hâm mộ.

Bìa MV Duyên kiếp phát hành trên kênh YouTube Tố My NSCC

Tố My cho biết, cô muốn kết hợp với Bạch Công Khanh trước hết là vì đây là một đồng nghiệp tài năng, tính cách hiền lành, dễ mến, làm việc chuyên nghiệp và trách nhiệm. Trước đó, Tố My và Bạch Công Khanh từng có đêm nhạc chung, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Các fan mong muốn cặp đôi có sản phẩm âm nhạc chung và kết hợp với nhau nhiều hơn nữa. Đó là lý do Tố My mời Bạch Công Khanh vào MV Duyên kiếp.

“Với dự án Tomy’s Secret, gồm 8 MV lần lượt ra mắt từ cuối năm 2023 sang đầu năm 2024, My muốn làm mới bolero theo phong cách trẻ trung, khác biệt, nên quyết định mời anh Bạch Công Khanh. My hy vọng cả 2 sẽ trở thành cặp song ca bolero theo phong cách mới để phục vụ khán giả trẻ”, Tố My chia sẻ.

Bạch Công Khanh và Tố My trong hậu trường MV Duyên kiếp T.H

Khi được hỏi liệu có lo ngại khi trước đó Bạch Công Khanh từng kết hợp thành công với một số nữ ca sĩ khác, Tố My thẳng thắn cho biết, cô không ngại vì theo cô, âm nhạc không có giới hạn: “My nghĩ rằng mỗi người một màu sắc riêng, cho nên chúng ta phải thử, phải khám phá, để gửi tới khán giả những sản phẩm âm nhạc tốt nhất và hợp thời đại”.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ thêm: “Anh Bạch Công Khanh luôn chủ động trong mỗi cảnh quay và quay cho đến khi nào mọi thứ hoàn hảo nhất mới thôi, dù có khuya như thế nào vẫn không than mệt. My rất quý tính cách này của Bạch Công Khanh. Anh còn là một chàng trai hiền lành và điềm đạm trong cuộc sống. Sự chuyên nghiệp và luôn cố gắng hết mình cho nghệ thuật của anh đã giúp anh có được thành công như hiện tại. Những gì anh nhận được từ tình cảm yêu mến của khán giả là điều xứng đáng”.

Về phía Bạch Công Khanh, ca sĩ cho biết khi đến trường quay cùng Tố My, anh rất bất ngờ vì độ hoành tráng, điều đó cho thấy sự đầu tư, chăm chút của Tố My cho sản phẩm này.

Tố My được nhìn nhận ăn ý cùng Bạch Công Khanh khi lần đầu kết hợp ra mắt MV T.H

Trước Duyên kiếp, Tố My từng ra mắt MV Phố đêm (tháng 12.2023), nhận phản hồi tích cực khi làm mới nhạc xưa. Sau Tết Nguyên đán, Tố My sẽ cho phát hành tiếp 6 MV còn lại. Điểm đặc biệt trong chuỗi MV này là công nghệ “virtual production” (phim trường ảo), thường sử dụng trong những phim bom tấn Hollywood. Với công nghệ này, Tố My đầu tư dàn dựng 30 bối cảnh thật trên phim trường kết hợp kỹ xảo 3D tạo nên hình ảnh sống động trong MV.

Trong năm 2024, Tố My mong muốn tổ chức chuỗi live show ở 3 miền Bắc - Trung - Nam để tri ân khán giả. Tuy nhiên, cô cho biết mọi việc còn phụ thuộc vào kinh tế, hy vọng sẽ đủ tiềm lực và sự hỗ trợ của mọi người để có thể hoàn thành mục tiêu.