'Ngọc nữ bolero' Tố My ra mắt chùm MV làm mới nhạc xưa

Dự án Tomy’s Secret gồm 8 MV, Tố My giới thiệu trước 3 sản phẩm: Phố đêm, Duyên kiếp (kết hợp Bạch Công Khanh), Nàng thơ trong tranh.

Tố My tại buổi họp báo ra mắt chùm MV nhạc bolero T.H

Ca sĩ được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Ngọc nữ bolero” cho biết suốt nhiều năm làm nghề, cô luôn lắng nghe ý kiến khán giả để ngày càng hoàn thiện mình. Chọn hát nhạc xưa, nhạc bolero, Tố My nói không ngại làm mới bản thân và các sản phẩm âm nhạc, đưa yếu tố trẻ trung, hiện đại vào các bản phối, "hát bằng góc nhìn, cảm nhận của thế hệ sau, dùng những sáng tạo riêng của mình để biến đổi phù hợp xu thế mới, cuộc sống mới" .

Trước câu hỏi của PV Thanh Niên vì sao không hát bolero theo cách truyền thống mà chọn làm mới, Tố My nói trước đây cô từng ra mắt nhiều sản phẩm bolero và biểu diễn trên nhiều sân khấu theo phong cách quen thuộc. Hiện tại, nữ ca sĩ muốn mình trở nên mới mẻ hơn, mở rộng đối tượng khán giả, để không chỉ khán giả lớn tuổi mà cả những khán giả trẻ tuổi cũng yêu thích mình và dòng nhạc này.

“Nghệ sĩ làm dâu trăm họ, không thể tránh việc nhận nhiều ý kiến. Ban đầu tôi cũng băn khoăn suy nghĩ, sau đó vẫn quyết định làm mới dòng nhạc này để mang lại năng lượng tươi trẻ, tích cực cho dòng nhạc mà mình theo đuổi”, Tố My nói.

Tố My (áo vàng), MC Nguyên Khang (bìa phải) và ê kíp thực hiện sản phẩm âm nhạc mới trả lời phỏng vấn báo giới T.H

Trong chuỗi 8 MV lần này, Tố My đặc biệt thích ca khúc Nàng thơ trong tranh, được sáng tác cách đây 4 năm. Nhiều người nhận xét, họ bất ngờ khi nghe Phố đêm, Duyên kiếp... và những ca khúc nhạc xưa khác, không nhận ra những ca khúc quen thuộc trong “chiếc áo” mới, trẻ trung và hiện đại do Tố My thực hiện.

Có mặt tại buổi họp báo, ca sĩ Mai Thiên Vân vừa từ Mỹ về đã chia sẻ: "Tố My có ngoại hình xinh đẹp, sở hữu cả thanh và sắc, phù hợp với hình ảnh mà giới trẻ yêu thích. Tôi quý Tố My vì cô là một trong số ca sĩ trẻ tiếp bước dòng nhạc bolero với các sản phẩm đầu tư chỉn chu, tâm huyết".

Tố My và ca sĩ nổi tiếng ở dòng nhạc bolero - Mai Thiên Vân

Điểm đặc biệt trong chuỗi MV này là công nghệ “virtual production” (phim trường ảo) thường sử dụng trong những phim Hollywood có chi phí đắt gấp đôi MV quay bối cảnh thông thường. Với công nghệ này, Tố My đầu tư set up 30 bối cảnh thật trên phim trường kết hợp kỹ xảo 3D tạo nên hình ảnh chân thật, sống động trong MV. Bản thân nữ ca sĩ cũng phải thay đổi 24 kiểu trang điểm khác nhau để quay MV. Những bộ trang phục mà cô mặc do NTK Song Toàn và Lâm Lâm thiết kế, do 15 thợ lành nghề thực hiện trong 1 tháng.

Giữa thời điểm kinh tế khó khăn, Tố My cho biết cô sẵn sàng bỏ số tiền không hề nhỏ để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình với mong muốn mang đến những sản phẩm chỉn chu, mãn nhãn cho người xem. MC Nguyên Khang tiết lộ khi trò chuyện với quản lý của Tố My thì được biết chi phí đầu tư cho dự án 8 MV này bằng cả căn hộ. “Nhưng không biết căn hộ này ở quận 1 hay Bình Tân”, anh nói vui. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng làm nghệ thuật không ai cân đo đong đếm mình bỏ ra bao nhiêu.

Tố My và ca sĩ Giang Hồng Ngọc (khách mời) ngồi ở hàng ghế khán giả xem lại các MV trình chiếu tại họp báo T.H

Ca sĩ Tố My cho biết: “Thời gian qua, tôi không ra mắt nhiều sản phẩm là vì muốn dồn hết tâm huyết cho những sản phẩm chất lượng. Dù kinh tế đang gặp nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng khán giả Việt Nam xứng đáng được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất, dù là ở dòng nhạc nào. Bản thân tôi lúc nào cũng khát khao được cống hiến, được làm điều gì đó cho dòng nhạc xưa, bolero mà mình đang theo đuổi”.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Tố My nói thời gian qua, cô thấy mình được “Tổ đãi”, may mắn có show đi diễn đều đặn, việc kinh doanh lĩnh vực làm đẹp cũng đi vào ổn định. Nhờ vậy, cô có được nguồn tài chính để thực hiện các sản phẩm âm nhạc mà mình ấp ủ.

Tố My hát live ca khúc Phố đêm tại buổi ra mắt MV T.H

Dự án Tomy’s Secret sẽ kéo dài sang năm 2024 gồm 2 MV ra mắt trước Tết Nguyên đán, sau đó là 6 MV còn lại. Sang năm mới, Tố My mong muốn tổ chức chuỗi liveshow ở 3 miền Bắc - Trung - Nam để tri ân khán giả. Tuy nhiên, cô cho biết mọi việc còn phụ thuộc vào kinh tế, hy vọng sẽ đủ tiềm lực và sự hỗ trợ của mọi người để có thể hoàn thành mục tiêu.