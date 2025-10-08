Nghệ sĩ Hoàng Sơn tiết lộ trăn trở ở tuổi U.60

Nghệ sĩ Hoàng Sơn sinh năm 1966, nổi tiếng với nhiều vai diễn trên sân khấu và màn ảnh. Gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông được nhiều khán giả yêu thích qua những vai diễn duyên dáng, hài hước, ấn tượng trong các phim Vị đắng tình yêu, Đời hát rong, Người tốt một ngày, Vịt kêu đồng… Không chỉ tham gia diễn xuất, nghệ sĩ Hoàng Sơn còn tham gia đào tạo những lứa diễn viên mới.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn tại lễ cúng giỗ Tổ ngành sân khấu Ảnh: SK Hồng Vân

Trong vai trò một người thầy, ông dành hết những tâm huyết, truyền đạt những kinh nghiệm mình có được cho học trò. Với diễn viên Ra giêng anh cưới em, không gì hạnh phúc bằng việc được nhìn thấy lứa học trò tỏa sáng trên sân khấu. Ông trải lòng: “Được truyền đạt cho các bạn để các bạn bước ra nghề và thành công, đó là một niềm vui. Cảm xúc đó giống như mình đã hoàn thành vai trò người đưa đò để các bạn đến được bến bờ".

“Thực tế, sân khấu này không phải là trường chính quy. Nhiều khi điều kiện các bạn trẻ bây giờ đang đi làm một ngành nghề nào đó vẫn tranh thủ đến để theo đuổi đam mê. Nhưng cũng có những bạn điều kiện không có, mặc dù tiềm năng song vì cơm áo gạo tiền nên không thể theo đuổi đến cùng. Tôi cũng chỉ biết chia sẻ và tiếc nuối cho những nhân tố đó”, nghệ sĩ Hoàng Sơn bộc bạch thêm.

Tâm sự của nghệ sĩ Hoàng Sơn

Trải qua mấy chục năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nghệ sĩ Hoàng Sơn vẫn còn những trăn trở cho nghề. Theo ông, với tình hình sân khấu hiện tại, nhiều đơn vị vẫn phải bỏ tiền túi để thực hiện một vở diễn, trong khi khán giả đến theo dõi cũng tùy từng thời điểm. Từ những suy nghĩ đó, nam diễn viên hy vọng các sân khấu có được sự hỗ trợ về mặt tinh thần lẫn tài chính, để tiếp tục hành trình cống hiến những tác phẩm hay, bảo tồn sân khấu kịch nói thành phố.

Ngoài là một diễn viên, nghệ sĩ Hoàng Sơn còn là người thầy, đào tạo nhiều bạn trẻ có niềm đam mê nghệ thuật Ảnh: SK Hồng Vân

Nghệ sĩ Hoàng Sơn không nghĩ rằng các gameshow hiện nay là rào cản cho sự phát triển của kịch nói. “Nhưng những nền tảng như TikTok chẳng hạn, nó làm cho người ta cảm thấy không cần đến sân khấu. Nói như vậy không đồng nghĩa là không có khán giả đến sân khấu. Vì có những người vẫn rất đam mê, họ muốn đến không chỉ để xem kịch mà còn để tìm lại không khí quen thuộc. Qua máy móc, điện thoại chuyện đó rất dễ, nhưng nó để cho những người lao động, ít có thời gian nghỉ ngơi thì có thể giải trí bằng phương tiện này”, ông nêu ý kiến.

Cũng theo nam diễn viên, việc biểu diễn ở sân khấu là một cơ hội lớn để các gương mặt trẻ được cọ xát với nghề. Ông cho rằng thế hệ hậu bối phải biết nắm bắt và thể hiện mình. “Bởi khi các bạn mất tập trung, các bạn cũng sẽ mất đi cơ hội đó. Giống như chúng tôi vậy, nghề dạy nghề thôi. Giỏi hay không giỏi là một phần, nhưng may mắn cũng là một phần nữa”, ông tâm sự.

Khi được hỏi về lý do quyết gắn bó với sân khấu trước sự phát triển của nhiều loại hình nghệ thuật khác, sao phim Khi đàn ông mang bầu bộc bạch: “Thật ra bây giờ để nói lấy tiền làm nghề để lo cho cuộc sống của mình thì cũng hơi khó, trừ những bạn nào đang “hot” nhất bây giờ. Đa số họ làm vì đam mê, để tìm được cảm giác vui, hạnh phúc khi đứng dưới ánh đèn sân khấu”.