NSND Thanh Ngân gây xúc động với 'Giấc mộng đêm xuân'

Tối 29.9, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM), vở Giấc mộng đêm xuân được tái hiện như lời tri ân gửi đến khán giả nhân dịp giỗ tổ ngành sân khấu 2025. Chương trình thu hút đông đảo khán giả, tạo nên một đêm diễn trọn vẹn về nghệ thuật lẫn cảm xúc.

NSND Thanh Ngân tâm huyết với vai diễn Xuân trong vở Giấc mộng đêm xuân ẢNH: NVCC

Không chỉ trên sân khấu, ngay từ sảnh rạp, khán giả đã được sống lại ký ức một thời với những gánh hàng rong, những gói bánh kẹo in hình nghệ sĩ càng gợi nên cảm giác thân thuộc cho nhiều người xem khi đến rạp.

Trên sân khấu, NSND Thanh Ngân - giọng ca vàng của cải lương đã kết hợp đầy ăn ý, cảm xúc với Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi. Khoảnh khắc cả hai cùng đứng chung sân khấu đã trở thành điểm nhấn của đêm diễn, vừa là sự tiếp nối truyền thống, vừa là minh chứng cho sức sống bền bỉ của cải lương. Với nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến tổ nghiệp mà còn là món quà tinh thần dành cho khán giả đã luôn đồng hành cùng cô trên chặng đường nghệ thuật.

Ngoài ra, vở diễn được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ như NSND Mỹ Hằng, NSƯT Võ Thành Phê, NSƯT Thu Vân, cùng các nghệ sĩ Kim Luận, Nguyễn Văn Khôi, Dũng Nhí, Kim Tiền, Hoài Nam, Tấn Lộc…

NSND Thanh Ngân kết hợp ăn ý với đàn em trên sân khấu ẢNH: NVCC

Vở diễn Giấc mộng đêm xuân vốn nổi tiếng là một tác phẩm kinh điển với cốt truyện chan chứa tình yêu, tình người, phản ánh bối cảnh xã hội đầy biến động. Dưới bàn tay dàn dựng của NSND Trần Ngọc Giàu, tác phẩm được khoác lên diện mạo mới khi vẫn giữ nguyên hồn cốt cải lương xưa, nhưng được làm mới bằng nhịp điệu sân khấu hiện đại, sự kết nối cảm xúc gần gũi với khán giả.

Khép lại đêm diễn, NSND Thanh Ngân xúc động chia sẻ: “Giỗ tổ là dịp để chúng tôi tưởng nhớ bậc tiền nhân, nhưng cũng là cơ hội để tri ân khán giả, những người đã giữ gìn và yêu thương cải lương suốt bao nhiêu năm. Tôi hạnh phúc khi thấy lớp trẻ như Nguyễn Văn Khởi và các bạn Chuông vàng vọng cổ cùng đồng hành, để Giấc mộng đêm xuân vừa xưa, vừa mới, vừa sống động trong lòng công chúng, mặt khác ta thấy rằng cải lương không chỉ là ký ức mà còn là hiện tại sống động".