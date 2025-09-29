NSƯT Võ Minh Lâm nói gì về thí sinh nhận 3 giải 'Chuông vàng vọng cổ 2025'?

Tại chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ 2025 diễn ra tối 28.9 ở Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM (HTV), thí sinh Lê Thị Hà Như - học trò của nghệ sĩ Thy Nhung và NSƯT Võ Minh Lâm đã giành 3 giải thưởng của cuộc thi.

Ngoài giải Chuông bạc trị giá 80 triệu đồng, cô gái sinh năm 2006 còn giành được 2 giải thưởng: Thí sinh được yêu thích nhất và Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.

Hội đồng giám khảo chuyên môn đêm chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2025 gồm: NSND Thanh Nam, NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc và giám khảo khách mời: NSND Quế Trân, NSND Hữu Quốc đã trao giải quán quân - Chuông vàng cho thí sinh Đặng Thị Thùy Dương (32 tuổi, TP.HCM) với giải thưởng 150 triệu đồng; Chuông đồng được trao cho Vương Quan Trí (16 tuổi, An Giang) với giải thưởng 50 triệu đồng.

Hà Như hiện theo học năm 2 Khoa Kịch hát dân tộc, Trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM, đồng thời là học trò nghệ sĩ Thy Nhung ẢNH: NVCC

Hà Như sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại tỉnh Bến Tre (nay là Vĩnh Long). Từ nhỏ, em đã có năng khiếu và đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là bộ môn cải lương. Dù gia đình khó khăn nhưng em vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình với sự yêu thương hết mực của mẹ và bà ngoại.

Sau Chuông vàng vọng cổ 2025, mọi thứ chỉ mới bắt đầu

Theo dõi Chuông vàng vọng cổ nhiều năm trước, Hà Như vẫn chưa dám thử sức mình. Lần này, với sự động viên và hỗ trợ hết mình của cô giáo - nghệ sĩ Thy Nhung nên Hà Như có nhiều động lực và quyết tâm cao khi bước vào cuộc thi. Từng vòng thi, Hà Như đã thể hiện tài năng và bản lĩnh ca diễn của mình trước ban giám khảo và khán giả.

Ngoài giải Chuông bạc, Hà Như còn giành được giải Thí sinh được yêu thích nhất và Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng Ảnh: NVCC

Vòng chung kết 1, Hà Như thuộc đội của huấn luyện viên NSND Hồ Ngọc Trinh, em đạt hạng 2. Vòng chung kết 2, Hà Như vào đội của NSƯT Võ Minh Lâm và xuất sắc đạt hạng 1, đồng thời em cũng "rinh" luôn giải bình chọn Thí sinh yêu thích nhất. Vòng chung kết 3, Hà Như thuộc đội của NSƯT Ngọc Đợi, em hóa thân vào nhân vật Trinh trong vở cải lương kinh điển Con gái chị Hằng (tác giả Hà Triều - Hoa Phượng) với sự trợ diễn của NSƯT Thu Vân, Thy Nhung, Phạm Vũ Thành, Châu Thành Nhân. Với trích đoạn này, Hà Như đã chinh phục khán giả bằng giọng ca ngọt ngào, lối luyến láy mộc mạc và nhận số điểm cao nhất.

Trong đêm thi chung kết xếp hạng, Hà Như cùng NSƯT Võ Minh Lâm đã tái hiện bi kịch trong Đêm trước ngày hoàng đạo (tác giả Võ Tử Uyên).

Hà Như cùng NSƯT Võ Minh Lâm (phải) tái hiện bi kịch trong Đêm trước ngày hoàng đạo Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Thy Nhung (phải) chia sẻ với niềm vui và thành công của Hà Như Ảnh: NVCC

Chia sẻ về niềm vui với học trò nhỏ Hà Như, nghệ sĩ Thy Nhung xúc động: "Dù gia đình khó khăn nhưng Hà Như luôn nỗ lực vươn lên, luôn học hỏi, rèn luyện. Bản thân Thy Nhung không chỉ dạy cho em trên lớp mà còn giúp cho em có 'đất diễn' để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cho việc học. Đó cũng là những kinh nghiệm thực tế rất quý báu cho em bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp sau này...".

Thy Nhung cho biết thêm, Hà Như có một niềm đam mê cháy bỏng là được hòa mình cùng với âm nhạc dân tộc. Em luôn mong muốn góp một phần công sức của mình trong việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống cải lương, đờn ca tài tử Nam bộ vì đây là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.