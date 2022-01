Nghệ sĩ huyền thoại John Legend và NSND Đặng Thái Sơn biểu diễn tại Hà Nội tối nay

Lễ trao giải thưởng VinFuture được tổ chức tối nay, có sự tham gia của nhiều nhà khoa học kiệt xuất, là chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá thế giới như Nobel, Millennium Technology, Turing…

Theo Ban tổ chức, buổi lễ sẽ có phần biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao dành riêng lễ trao giải, với sự tham gia của 2 nghệ sĩ nổi tiếng từng đoạt nhiều giải thưởng hàn lâm danh giá về âm nhạc là nghệ sĩ John Legend và NSND Đặng Thái Sơn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV và livestream qua những kênh truyền thông quốc tế chuyên về khoa học công nghệ.

John Legend là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ, một trong 15 ngôi sao tài năng của Hollywood đạt được thành tích EGOT (giành đủ 4 giải: Emmy, Grammy, Oscar và Tony). Ông từng giành 10 giải Grammy, 1 giải Quả cầu vàng, 1 giải Oscar và 1 giải Tony, được biết đến với những ca khúc như All of me, Love me again, Like I’m gonna, Lose you...

Ông còn là 1 trong 4 vị huấn luyện viên quyền lực của The Voice Mỹ, cùng với những tên tuổi lớn như Adam Levine, Blake Shelton và Kelly Clarkson. Ngay trong mùa đầu tiên, đội của John Legend đã có thí sinh lên ngôi quán quân.

Điều đặc biệt là ngoài tài năng âm nhạc, John Legend cũng từng được tuyển thẳng vào Đại học Pennsylvania khi mới 16 tuổi. John Legend là người thứ 34 nhận danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới do tạp chí danh tiếng People bình chọn.





Dịp này, NSND Đặng Thái Sơn cũng về nước và tham gia trong chương trình. Ông đoạt giải nhất Cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ 10 năm 1980 ở Warszawa (Ba Lan), trở thành nghệ sĩ dương cầm châu Á đầu tiên đoạt giải nhất tại cuộc thi này.

Kể từ khi đoạt giải Chopin, ông đã trình diễn hầu như ở tất cả các phòng hòa nhạc nổi tiếng như Lincoln Center (New York), Jordan Hall (Boston), Barbican Centre (London), Salle Pleyel (Paris), Herkulessaal (München), Musikverein (Wien), Concertgebouw (Amsterdam), Opera House Sydney (Sydney) và Suntory Hall (Tokyo).

Ông đã tham gia các dàn nhạc lớn như Orchestre Symphonique de Montréal, BBC Philharmonic, Praha Symphony Orchestra, Moskva Philharmonic Orchestra cũng như Virtuosi of Moscow, Wiener KammerOrchester, Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie và Sydney Symphony... và đã thu âm tại Deutsche Grammophon, Melodia, Polskie Nagrania, CBS Sony và các hãng thu âm nổi tiếng khác.

Năm 1984, Đặng Thái Sơn là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được trao tặng danh hiệu NSND. Từng là giám khảo trong nhiều cuộc thi âm nhạc, Đặng Thái Sơn cũng là người Á Đông đầu tiên được chọn vào ban giám khảo Concours Chopin năm 2005.

Tại Gala kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Chopin, tháng 3.2010, Đặng Thái Sơn là một trong 3 nghệ sĩ toàn cầu được chọn để biểu diễn (cùng nghệ sĩ Trung Quốc Lý Vân Địch và nghệ sĩ Mỹ Garrick Ohlsson).