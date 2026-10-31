Nghệ sĩ kỹ xảo Việt kể chuyện hậu trường hai bom tấn hoạt hình Hollywood

Talkshow Chuyện nghề sau Moana 2 & Zootopia 2 - Hành trình 10 năm từ đam mê đến màn ảnh rộng do Học viện Kỹ xảo điện ảnh và Hoạt hình (MAAC) phối hợp với Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường đại học Văn Lang tổ chức.

Khách mời là Nguyễn Hữu Nghĩa, nghệ sĩ kỹ xảo người Việt đang làm việc tại Netflix Animation Studios (Canada), từng tham gia nhiều dự án hoạt hình quốc tế. Dẫn dắt chương trình là ông Võ Huy Giáp, Giám đốc đào tạo Học viện MAAC, nhà sáng lập LAYER5 Animation Studio. Chương trình còn có sự tham dự của ông Đinh Trí Dũng, Giám đốc Học viện MAAC cùng giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường đại học Văn Lang.

Talkshow diễn ra tại trường Đại học Văn Lang sáng 31.10.2026 ẢNH: MAAC VÀ VLU CUNG CẤP

Ông Đinh Trí Dũng cho biết chương trình nhằm tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận kinh nghiệm thực tế từ những nghệ sĩ Việt đang tham gia quy trình sản xuất phim hoạt hình quốc tế. Qua đó, người học có thêm góc nhìn về yêu cầu chuyên môn, môi trường làm việc và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Hành trình gần 10 năm tại các studio quốc tế của Nguyễn Hữu Nghĩa

Tại talkshow, Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ quá trình làm việc tại các studio như Sparx*, Mikros Animation, Walt Disney Animation Studios và hiện là Netflix Animation Studios. Trong gần 10 năm theo đuổi lĩnh vực animation & VFX (hoạt hình và kỹ xảo), anh tham gia nhiều dự án, trong đó có PAW Patrol: The Mighty Movie, Moana 2 và Zootopia 2. Hai tác phẩm sau đều đạt doanh thu hơn 1 tỉ USD toàn cầu. Theo Box Office Mojo, Moana 2 thu khoảng 1,059 tỉ USD, còn Zootopia 2 đạt 1,703 tỉ USD tính đến ngày 18.1.2026.

Nghệ sĩ kỹ xảo Nguyễn Hữu Nghĩa (áo đen) trò chuyện tại talkshow ẢNH: MAAC VÀ VLU CUNG CẤP

Từ hành trình học tập, lựa chọn chuyên môn đến những cột mốc nghề nghiệp tại các studio quốc tế, Nguyễn Hữu Nghĩa mang đến góc nhìn thực tế về con đường phát triển của một nghệ sĩ Việt trong ngành hoạt hình toàn cầu.

Đáng chú ý, diễn giả giới thiệu và phân tích một số cảnh phim trong Moana 2 và Zootopia 2 có sự tham gia của mình, qua đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn công việc của một nghệ sĩ kỹ xảo trong quy trình sản xuất hoạt hình 3D. Đây là những công đoạn ít được khán giả nhận ra khi thưởng thức tác phẩm hoàn chỉnh nhưng góp phần tạo nên chuyển động và hiệu ứng hình ảnh trên màn ảnh.

Nguyễn Hữu Nghĩa chuyên về Houdini FX, tập trung vào kỹ thuật mô phỏng nước, chất lỏng và các tương tác vật lý. Công việc này đòi hỏi người thực hiện không chỉ thành thạo công nghệ mà còn phải có tư duy hình ảnh, khả năng xử lý chuyển động và đáp ứng yêu cầu nghệ thuật của từng cảnh phim.

Qua những ví dụ hậu trường, có thể thấy để hoàn thiện vài giây hình ảnh trên màn ảnh rộng, đội ngũ sản xuất phải trải qua nhiều công đoạn xử lý, điều chỉnh. Mỗi bộ phận đảm nhận một phần việc riêng nhưng cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tính thống nhất của tác phẩm.

Buổi talkshow thu hút hàng trăm sinh viên và các khách mời ẢNH: MAAC VÀ VLU CUNG CẤP

Chia sẻ về hành trang của một FX Artist (nghệ sĩ kỹ xảo), Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức nền tảng về mỹ thuật, bố cục và màu sắc, thay vì chỉ tập trung học phần mềm. Theo anh, công cụ có thể thay đổi, mỗi studio cũng có quy trình và phần mềm riêng, trong khi kiến thức nền tảng vững chắc giúp người làm nghề thích ứng với nhiều môi trường khác nhau.

"Tôi chỉ muốn học những gì mình thích, tìm lĩnh vực phù hợp để tập trung học thật giỏi. Khi làm ở các studio lớn, bạn cần làm tốt phần việc của mình. Nhưng để gắn bó lâu dài với nghề, bạn còn phải biết chia sẻ kiến thức, hỗ trợ đồng nghiệp. Những dự án lớn có thể có 500 - 1.000 người cùng tham gia, vì vậy sự phối hợp của cả tập thể rất quan trọng", Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ.

Câu chuyện của Nguyễn Hữu Nghĩa cho thấy cơ hội tham gia các dự án hoạt hình quốc tế đang rộng mở hơn với nhân lực Việt Nam. Tuy nhiên, để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp toàn cầu, đam mê cần đi cùng kiến thức nền tảng, năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng và tinh thần cộng tác. Đây cũng là những yêu cầu đặt ra với công tác đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp hoạt hình và kỹ xảo trong nước.