Bom tấn 'Moana 2' sắp thu 1 tỉ USD toàn cầu

Tổng kết tình hình phòng vé tuần qua (từ ngày 10 - 12.1 theo giờ địa phương) ở thị trường Bắc Mỹ cho thấy bộ phim tội phạm Den of Thieves 2: Pantera của đạo diễn Christian Gudegast đứng nhất phòng vé với số tiền 15,5 triệu USD, phim Mufasa: The Lion King của đạo diễn Barry Jenkins xếp thứ 2 với số tiền 13,2 triệu USD, phim Sonic the Hedgehog 3 của đạo diễn Jeff Fowler xếp thứ 3 với doanh thu 11 triệu USD, xếp thứ 4 là phim kinh dị Nosferatu của đạo diễn Robert Eggers với số tiền 6,8 triệu USD, và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng phim ăn khách này là Moana 2 của bộ 3 đạo diễn David Derrick Jr., Jason Hand và Dana Ledoux Miller với số tiền 6,5 triệu USD.

Hiện phim Moana 2 (ra rạp từ ngày 27.11.2024) đang được chiếu rộng rãi tại 3.170 rạp ở Bắc Mỹ, với 6,5 triệu USD thu được trong cuối tuần thứ 7 ra rạp, hiện tổng doanh thu tại thị trường này là 434 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu đạt 989,8 triệu USD, sắp gia nhập câu lạc bộ phim tỉ USD của Disney. Năm 2024, phim hoạt hình của Pixar (thuộc sở hữu của Disney) là Inside Out 2 trở thành phim hoạt hình đầu tiên trong năm này cán mốc 1 tỉ USD phòng vé, và cột mốc lịch sử này sắp lặp lại trong chính hãng Disney.

Phim Moana 2 hiện vẫn duy trì sức hút tốt tại không chỉ thị trường Bắc Mỹ mà còn tại các thị trường quốc tế khác, đặc biệt là Trung Quốc ẢNH: DISNEY

Khi Moana 2 cán mốc 1 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, đây sẽ là tác phẩm đầu tiên trong năm nay đạt được mốc này, và là tác phẩm thứ 3 (đều của Disney) phát hành trong năm 2024 đạt được "thành tích" ấn tượng (tác phẩm đầu tiên là Inside Out 2, tiếp theo là Deadpool & Wolverine).

Hiện Moana 2 cũng đạt được những cột mốc "kỷ lục" khác về doanh thu tại các thị trường bên ngoài Bắc Mỹ: là phim đứng thứ 2 trong danh sách phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại tại 2 thị trường Brazil và Pháp. Đồng thời trước đó, phim nắm giữ vị trí là tác phẩm mở màn ăn khách nhất do Walt Disney Animation Studios phát hành tại Pháp, Úc, Brazil và Mexico cũng như nhiều khu vực Mỹ La tinh khác. Tổng quan, tuần qua phim thu về thêm 11,1 triệu USD tại các thị trường quốc tế này, và hiện tại Trung Quốc, doanh thu của phim vẫn đang tăng.

Ban đầu, các nhà làm phim dự kiến sáng tạo Moana 2 thành sê ri phim hoạt hình chiếu trên nền tảng trực tuyến Disney+, nhưng sau đó được "dỡ ra làm lại" thành phim điện ảnh chiếu rạp. Chuyện phim diễn ra 3 năm sau các diễn biến trong phần đầu, lúc này cô gái Moana tiếp tục cùng á thần Maui khám phá các hòn đảo khác trong biển khơi. Phim nhận mức chấm chỉ trung bình là 61% trên Rotten Tomatoes, nhận khen chê lẫn lộn từ các nhà phê bình.