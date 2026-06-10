Nghệ sĩ Mai Trần kể phút phát hiện bị nhồi máu não

Nghệ sĩ Mai Trần đang cố gắng điều trị sau cơn tai biến Ảnh: L.X

Nghệ sĩ Mai Trần gặp biến cố sức khỏe

Sáng 10.6, thông qua vợ, nghệ sĩ Mai Trần đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau khi bị nhồi máu não phải nhập viện cấp cứu. Hiện ông đang tích cực điều trị và tập phục hồi chức năng với mong muốn sớm có thể tự đi lại. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, xem việc được phát hiện và cấp cứu kịp thời là một may mắn lớn.

Theo vợ nghệ sĩ Mai Trần, trước khi phát hiện bệnh, ông từng xuất hiện một số dấu hiệu bất thường nhưng cho rằng đó chỉ là biểu hiện tuổi tác nên không quá lưu tâm. Nam nghệ sĩ kể dấu hiệu đầu tiên là chân trái thường xuyên bị khuỵu xuống. "Tôi cứ nghĩ do lớn tuổi nên chân tay yếu đi. Đến ngày đang ăn cơm thì cơm rơi, khóe miệng bị xệ xuống. Vợ lập tức đưa tôi vào Bệnh viện Gia Định. May mắn là đến viện trong 'giờ vàng'. Kết quả chụp MRI cho thấy tôi bị nhồi máu não vùng trán phải đang tiến triển", ông chia sẻ.



Mai Trần cho biết trong hai ngày đầu, các biểu hiện chưa rõ rệt. Tuy nhiên từ ngày thứ ba, những triệu chứng điển hình của tai biến mạch máu não xuất hiện ngày càng rõ.

Hiện nam nghệ sĩ vẫn đang điều trị nội trú và kiên trì tập phục hồi chức năng với các động tác cơ bản như xòe bàn tay, xoay cổ tay, nâng cánh tay hay vận động khuỷu tay để cải thiện sức cơ. Dù xác định hành trình hồi phục sẽ kéo dài và không ít đau đớn, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan: "Nhiều người đã vượt qua được, mình cũng sẽ làm được. Tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Cố lên!".

Vợ nghệ sĩ Mai Trần vừa túc trực chăm sóc chồng, vừa quán xuyến quán ăn nhỏ

Ảnh: FBNV

Thông qua câu chuyện của mình, Mai Trần mong mọi người chú ý hơn đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể để kịp thời thăm khám, điều trị. Nam nghệ sĩ cũng hy vọng nhận được sự ủng hộ dành cho quán ăn nhỏ của gia đình trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Đồng thời, ông bày tỏ sự xúc động và biết ơn người vợ luôn tận tình chăm sóc, vừa quán xuyến việc nhà, công việc kinh doanh, vừa giúp kết nối ông với khán giả qua mạng xã hội.

Bài đăng trên trang cá nhân của nghệ sĩ Mai Trần nhận được sự quan tâm. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời động viên, chúc ông mau chóng phục hồi sức khỏe, trở về nhà. Nghệ sĩ Lê Quốc Nam bày tỏ: "Mong anh mau khỏe . Em thấy chị nhà rất giỏi nên anh yên tâm nha!". Diễn viên Mai Sơn Lâm để lại bình luận: "Thương anh. Chúc anh mau bình phục nhé".

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Mai Trần đối mặt với biến cố sức khỏe. Năm 2019, ông từng trải qua lần phẫu thuật tim do tắc mạch máu lên não. Sau ca mổ, sức khỏe của nam nghệ sĩ duy trì được vài năm nhưng thời gian gần đây bắt đầu giảm sút, xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, mất thăng bằng và suy giảm trí nhớ. Những năm qua, vì sức khỏe yếu, trí nhớ suy giảm nên nghệ sĩ Mai Trần buộc phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

Những năm qua, nghệ sĩ Mai Trần cùng vợ mưu sinh bằng việc bán hàng online. Ông phụ đăng bài trên mạng xã hội, gói đơn, chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ và nhiều lần tự chạy xe giao hàng cho khách. Gần đây, nhờ sự tích góp cùng sự hỗ trợ của bạn bè, gia đình ông thuê được một căn nhà để mở quán ăn nhỏ mang tên "Bếp nhà nghệ sĩ Mai Trần" tại TP.HCM. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vợ chồng nam nghệ sĩ vẫn luôn nỗ lực lao động, tự chủ bằng chính sức mình.