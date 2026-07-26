Nghệ sĩ Pháp Henri Hubert: ':Việt Nam dạy tôi sống cân bằng'

Henri Hubert là chuyên gia sáng tạo người Pháp với gần 40 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực thời trang, truyền thông thương hiệu và phong cách sống. Sinh sống và làm việc tại VN gần 2 thập niên, ông hiện là Giám đốc sáng tạo của Le Nom Group và từng đồng hành với nhiều thương hiệu lớn trong các dự án về thời trang, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hàng xa xỉ. Từ năm 2018, Henri Hubert đảm nhiệm vai trò Đại sứ Global Wellness Day (Ngày sức khỏe toàn cầu) tại VN, tích cực lan tỏa lối sống khỏe toàn diện.

Ông Henri Hubert yêu thích lối sống hài hòa với thiên nhiên của người Việt ảnh: Cường Tống

Hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại VN đã thay đổi cách nhìn của ông về sức khỏe và chất lượng sống như thế nào?

Giám đốc sáng tạo Henri Hubert: VN đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn về sức khỏe. Tôi dần tiếp cận wellness theo hướng phòng ngừa thay vì điều trị, thông qua chế độ dinh dưỡng cân bằng, nhịp sống chậm và sự gắn kết cộng đồng.

Wellness ngày nay được hiểu là trạng thái khỏe mạnh toàn diện về cả thể chất, tinh thần lẫn xã hội. Theo ông, những giá trị này đang hiện diện thế nào trong văn hóa Việt?

Tôi cho rằng wellness đã hiện diện trong văn hóa Việt từ rất lâu, chỉ là người Việt chưa quen gọi nó bằng cái tên đó. Nó thể hiện qua những điều rất bình dị như bữa ăn theo mùa, việc sử dụng y học cổ truyền, sống gần thiên nhiên, vận động hằng ngày và gìn giữ sự gắn kết trong gia đình, cộng đồng.

Điều tôi yêu thích nhất là văn hóa quây quần bên mâm cơm của người Việt. Mọi người ăn chậm, trò chuyện và dành thời gian cho nhau. Đó không chỉ là một bữa ăn mà còn là cách nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần.

Tôi cũng rất ấn tượng với hình ảnh mỗi sáng các công viên luôn rộn ràng người đi bộ, tập thể dục, khiêu vũ và trò chuyện. Thật truyền cảm hứng khi được chứng kiến cả một cộng đồng cùng lựa chọn vận động, trước khi bắt đầu đối diện với áp lực của một ngày mới. Theo tôi, sức khỏe không đến từ bệnh viện hay thuốc men, mà được vun đắp từ những thói quen tốt được duy trì bền bỉ mỗi ngày.

Henri Hubert cho biết ông học được ở ẩm thực Việt sự cân bằng để duy trì vóc dáng và nguồn năng lượng ảnh: Cường Tống

Được biết ông có chế độ ăn uống khá kỷ luật để duy trì vóc dáng và nguồn năng lượng ở tuổi U.70. Khẩu phần ăn hằng ngày của ông chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Việt như thế nào?

Tôi không theo đuổi các chế độ ăn kiêng cực đoan mà chọn lối sống điều độ. Tôi hạn chế rượu bia, đường, thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn; nguồn đạm chủ yếu đến từ cá, thịt gà và tôm.

Điều tôi học được từ ẩm thực Việt không phải là một thực đơn cụ thể mà là thái độ với bữa ăn. Người Việt ưu tiên thực phẩm tươi, ăn vừa đủ, thuận theo mùa và tôn trọng sự cân bằng tự nhiên của các nguyên liệu trong một món ăn. Với tôi, đó là một triết lý rất "hiện đại": ăn để nuôi dưỡng cơ thể, chứ không phải để chống lại cơ thể. Ẩm thực Việt đã dạy tôi rằng ăn uống cân bằng luôn mang lại lợi ích lâu dài hơn sự kiêng khem "khổ hạnh".

Là một chuyên gia sáng tạo, theo ông VN cần làm gì để những giá trị wellness bản địa trở thành một "thương hiệu văn hóa" tạo sức hút quốc tế?

VN sở hữu rất nhiều lợi thế mà nhiều quốc gia mơ ước có được: thiên nhiên đa dạng, y học cổ truyền, nền ẩm thực lành mạnh, nguồn dược liệu phong phú và triết lý sống hài hòa với thiên nhiên.

Theo tôi, điều còn thiếu không phải là tài nguyên mà là một câu chuyện đủ thống nhất để kết nối tất cả những giá trị ấy. Ngày nay, du khách không chỉ tìm kiếm một điểm đến mà còn muốn hiểu cách một nền văn hóa chăm sóc con người. VN hoàn toàn có thể kể câu chuyện đó thông qua thiết kế, điện ảnh, nghệ thuật kể chuyện và những trải nghiệm chân thực. Sự chân thực chính là giá trị "xa xỉ" của thời đại mới.

Nếu chỉ được giới thiệu VN bằng một trải nghiệm wellness duy nhất với bạn bè quốc tế, ông sẽ chọn điều gì?

Tôi sẽ chọn ngay trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ ở Sa Pa. Đây không chỉ đơn thuần là một liệu pháp thư giãn với các loại dược liệu quý được thu hái và chế biến hoàn toàn thủ công, mà còn là một nghi thức chữa lành, thể hiện sự kết nối với thiên nhiên và tri thức bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trải nghiệm ấy phản ánh rất rõ triết lý sống của người Việt: tôn trọng tự nhiên, tôn trọng thời gian và lắng nghe chính cơ thể mình.

Tôi luôn nói với bạn bè quốc tế rằng wellness không phải là điều gì đó quá mới mẻ mà VN vừa tạo ra để chạy theo xu hướng. Đó là một lối sống đã định hình trên mảnh đất này từ rất lâu. Việc của chúng ta hôm nay là tìm cách kể lại câu chuyện ấy để thế giới cùng khám phá và cảm nhận.

Cảm ơn những chia sẻ của ông!