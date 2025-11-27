Nghệ sĩ Phương Bình day dứt vì sống xa vợ 33 năm

Nghệ sĩ Phương Bình hài lòng với cuộc sống hiện tại sau những năm tháng theo nghề đầy gian truân Ảnh: ĐPCC

Làm nghề 'lai rai' nhưng đủ sống

Nghệ sĩ Phương Bình là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng trăm phim truyền hình, sitcom, tiểu phẩm hài. Sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật, học lực chỉ ở mức trung bình khá, nhưng từ nhỏ ông sớm nhận ra mình có năng khiếu nói chuyện gây cười cho mọi người. Từ những lần "diễn" cho bạn bè xem, ông nung nấu ước mơ trở thành diễn viên, với mong muốn mang tiếng cười đến cho khán giả. Từ khi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) đến nay, Phương Bình cho biết ông đã có hơn 40 năm gắn bó nghệ thuật.

Nhìn lại chặng đường hơn bốn thập kỷ, Phương Bình tâm sự ông từng trải qua không ít vất vả, gian truân, song chưa khi nào nghĩ đến chuyện từ bỏ. Ở tuổi U.60, nam nghệ sĩ vẫn giữ cho mình tinh thần làm nghề đầy nhiệt huyết, luôn cầu thị, dung hòa giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước và sự tươi mới từ lớp nghệ sĩ trẻ.

Nam nghệ sĩ cho biết dù chặng đường làm nghề không mấy dễ dàng, nhưng nếu kiếp sau vẫn chọn theo nghệ thuật Ảnh: FBNV

Suốt những năm tháng theo nghề, nghệ sĩ Phương Bình cho biết ông từng đảm nhận gần như tất cả mọi vị trí trong đoàn phim, từ thiết kế, kỹ thuật, diễn xuất... Ông bộc bạch: "Trước đây nghèo lắm, tôi phải làm mọi thứ liên quan đến nghề để mưu sinh. Nhờ vậy giờ tôi biết đủ thứ". Nam nghệ sĩ nhìn nhận để giàu từ nghề này là điều không dễ. Dẫu vậy, nghệ thuật vẫn mang đến cho Phương Bình cuộc sống ổn định, đủ khiến ông hài lòng. "Giờ tôi làm điện ảnh, truyền hình, sitcom, sân khấu, thỉnh thoảng quay quảng cáo. Làm lai rai, cơm ngày hai bữa, ly cà phê sáng, vậy là tạm ổn rồi", diễn viên Gia đình lý sự chia sẻ.

Nghệ sĩ 6X khẳng định chưa từng hối tiếc về lựa chọn của mình, dù từng phải đi thuê nhà suốt nhiều năm, mãi đến năm 2017 mới mua được căn hộ trả góp. Ông nói: "Nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn nghề này. Hồi trẻ, tôi chỉ có mong muốn rất đơn giản là được đứng trên sân khấu và mang tiếng cười đến cho khán giả. Chỉ cần người ta cười, tôi thấy hạnh phúc. Trước đây, cuộc sống của tôi cực khổ lắm, nhưng đam mê đã thấm vào máu nên không thể bỏ. Dù không dư dả giàu sang, nhưng giờ tôi hài lòng với lựa chọn của mình".

Hôn nhân của nghệ sĩ Phương Bình

Nam nghệ sĩ chia sẻ nhờ sự thấu hiểu, thông cảm của vợ nên ông mới có thể theo nghề Ảnh: FBNV

Theo Phương Bình, điều khiến ông day dứt nhất suốt hơn 30 năm qua chính là việc phải sống xa vợ vì đam mê nghệ thuật. Nhắc về cuộc hôn nhân, nam nghệ sĩ kể ông và bà xã vốn quen nhau từ thuở học chung từ lớp 7 đến lớp 12. Nhưng chỉ đến khi lên TP.HCM học tập và làm nghề, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu và nên duyên vợ chồng vào năm 1992. Gắn bó chưa tròn một năm, ông lẳng lặng trốn vợ lên TP.HCM để theo đuổi đam mê. Từ đó, vợ chồng ông gần như sống xa nhau. Thậm chí, lúc vợ sinh con đầu lòng, ông chỉ ở nhà được vài ngày rồi lại phải trở lại TP.HCM vì lịch diễn.

Nam nghệ sĩ sinh năm 1966 thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót trong vai trò người chồng, người cha. Dẫu vậy, ông nói mình may mắn khi vợ luôn thông cảm và ủng hộ, nếu không có lẽ họ đã không thể đi cùng nhau đến hôm nay. "Không có người phụ nữ, người vợ nào chịu sống xa chồng. Cô hy sinh quá nhiều, một mình nuôi dạy hai con trai. Tôi có lỗi khi không ở cạnh vợ lúc cô mang nặng đẻ đau, cũng thiếu thời gian chăm sóc con cái", ông trải lòng.

Nghệ sĩ Phương Bình khoe tổ ấm hạnh phúc ẢNH: FBNV

Dù xa cách, vợ chồng nghệ sĩ Phương Bình vẫn giữ tình cảm bền chặt bằng sự tôn trọng và thấu hiểu. Khi rảnh, ông về quê thăm vợ và ngược lại, nếu có dịp thì người bạn đời lên TP.HCM. "Vợ tôi nghỉ hưu rồi nên rảnh rỗi hơn, thường xuyên lên TP.HCM thăm chồng và cháu nội. Tôi đi làm cũng dành dụm, để khi hai vợ chồng có thời gian thì đi đây đi đó, coi như bù đắp cho tuổi trẻ", ông tâm sự.

Ở tuổi 59, Phương Bình thừa nhận tuổi tác tăng khiến sức khỏe không còn như trước. Chính vì thế, ông chú trọng giữ gìn, hạn chế bia rượu, ăn uống điều độ, cố gắng tập thể dục, sống tiết chế để giữ sức làm nghề. Nhìn lại hành trình đã qua, nam diễn viên chiêm nghiệm: "Nhờ Tổ thương nên giờ tôi vẫn gắn bó với nghệ thuật. Từ trước giờ tôi chỉ theo nghề này, nên nếu không làm nghề được tôi không còn biết làm gì khác".