Nghệ sĩ Quyền Linh: 'Rối loạn vì bị gắn vào quảng cáo thuốc trĩ, hôi nách... trên mạng'

Chiều 7.1, Trung tâm Báo chí TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề "An toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả và trách nhiệm truyền thông trên nền tảng số".

Nghệ sĩ Quyền Linh rối loạn vì bị giả mạo hình ảnh

Trong tọa đàm, nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ, anh nhiều lần rơi vào tình trạng bị giả mạo hình ảnh, gắn vào các quảng cáo thuốc giả, thuốc giảm cân tràn lan trên mạng. Anh cho biết, tin giả khiến bản thân "rối loạn" và phải mất rất nhiều thời gian, công sức để xử lý.

Tọa đàm "An toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả và trách nhiệm truyền thông trên nền tảng số" diễn ra chiều 7.1 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Gần như mọi thứ, từ thuốc giả, thuốc giảm cân, đến thuốc trĩ… đều bị gắn hình tôi. Tôi phải thông tin đến Sở Thông tin - Truyền thông (nay là Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM) để làm việc. Ví dụ, khi phát hiện đơn vị gắn hình tôi vào hình ảnh "bụng bự thành bụng nhỏ", tôi mất 3 tháng lập vi bằng, nhờ luật sư, công an và cuối cùng mới nhận được quyết định xử phạt, nhưng không được gặp trực tiếp người giả mạo", nghệ sĩ Quyền Linh nói.

Không chỉ vậy, anh bộc bạch, có thời gian lướt mạng anh thấy ảnh mình nằm trên bàn thờ, bị bắt... khiến anh khốn khổ. Dù tự lên tiếng trên trang cá nhân nhưng nhiều người vẫn không tin, khăng khăng khẳng định anh "bị bắt mới được thả". Anh nói: "Tâm sự giãi bày khó vô cùng tận. Giải thích 1 triệu người nghe còn 90 triệu người không nghe thì biết làm sao".

Anh nhấn mạnh, việc tin giả, hàng giả không chỉ là nỗi lo của người tiêu dùng, mà còn là áp lực lớn với những người nổi tiếng. "Tôi không bao giờ muốn làm gì giả, sai với lương tâm mình, để người thân hay hàng xóm dùng. Hoạt động nghệ thuật 30 năm tiếp xúc hàng trăm người khó khăn khiến tôi càng không thể làm quảng cáo hàng giả", anh bày tỏ.



Nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ anh từng rối loạn vì bị gắn vào các quảng cáo thuốc giả tràn lan trên mạng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Quyền Linh bày tỏ sự biết ơn trước "đợt thanh lọc" gần đây, giúp xác định rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan. Anh đặc biệt kỳ vọng luật Quảng cáo có hiệu lực từ 1.1.2026 sẽ tạo hàng rào bảo vệ những người muốn làm điều tốt và minh bạch.

Về vai trò của nghệ sĩ trong quảng cáo, anh cho biết, trước khi quảng cáo, công ty duyệt kịch bản. Nghệ sĩ không được nói sai ý đạo diễn nhưng lại chịu trách nhiệm nặng nhất khi sai sót xảy ra. Việc nhận ra lỗi và sửa sai là cần thiết, giúp cả cộng đồng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của từng bên.

Cảnh báo hàng đặc sản, nhà làm trong dịp tết

Tại tọa đàm, thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cho biết, nhiều người đã lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Zalo để kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các hình thức vi phạm phổ biến gồm bán hàng xách tay, thực phẩm tự sản xuất, tự chế biến, đặc sản vùng miền nhưng không được kiểm định an toàn thực phẩm, không công bố chất lượng, không đảm bảo điều kiện vệ sinh.

Thượng tá Hồ Thọ Hải chia sẻ về những sản phẩm nhà làm, đặc sản dịp tết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số người bán hàng thường tạo đánh giá ảo, xây dựng hình ảnh, niềm tin giả nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng, nhất là tâm lý chuộng hàng rẻ, hàng đặc sản, hàng nhà làm, hàng tự nhiên, đặc biệt trong dịp tết.

Có nhiều trường hợp bánh kẹo, thực phẩm chế biến được bán với nguồn gốc không rõ ràng, không có công bố chất lượng, thổi phồng công dụng nhưng được quảng cáo là hàng sạch, hàng đặc sản.

Theo thượng tá Hồ Thọ Hải, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người bán tổ chức livestream bán thực phẩm trên mạng xã hội. Trong quá trình livestream, người bán vừa quảng cáo, vừa ăn thử sản phẩm để tạo niềm tin cho người xem, từ đó thúc đẩy việc mua bán.



Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo thực phẩm cũng là một chiêu trò phổ biến. Nhiều trang bán hàng online lợi dụng hình ảnh của nghệ sĩ, người nổi tiếng để gắn đường link bán hàng, giới thiệu sản phẩm mà không đảm bảo tính xác thực, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Báo chí phát biểu khai mạc tọa đàm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thực tế tại TP.HCM thời gian qua đã có nhiều cá nhân, trong đó có cả người nổi tiếng, bị xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm trong kinh doanh, quảng cáo trên không gian mạng.

Thượng tá Hồ Thọ Hải cho rằng, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nếu tham gia quảng bá đúng đắn, tích cực, họ có thể góp phần giới thiệu sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, đưa hàng Việt ra thị trường rộng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu quảng cáo không kiểm chứng, thổi phồng công dụng, đặc biệt là đối với thuốc, thực phẩm chức năng, thì hậu quả là rất nghiêm trọng và người quảng cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng cho biết, khi nở rộ kinh doanh qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng cần cảnh giác vì hàng giả ngày càng tinh vi. Người bán hàng giả thường sử dụng tài khoản ảo, đổi tên shop liên tục, tạo ra các trang web, ứng dụng giả mạo...

Tọa đàm do Trung tâm Báo chí TP.HCM và Công ty CP Acecook Việt Nam chủ trì; phối hợp Sở An toàn thực phẩm; Chi cục Quản lý thị trường; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM; Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM; Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Công ty TNHH Golden tổ chức.