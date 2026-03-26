Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nghệ sĩ Tấn Hoàng: Sáng nay tôi còn gọi Tấn Beo nói chuyện mà

Lạc Xuân
Lạc Xuân
26/03/2026 12:07 GMT+7

Sáng 26.3, nghệ sĩ Tấn Beo bị lan truyền tin đồn 'qua đời', khiến khán giả hoang mang. Trao đổi với Thanh Niên, nghệ sĩ Tấn Hoàng lên tiếng phủ nhận, cho biết sức khỏe Tấn Beo vẫn tốt.

Sức khỏe của nghệ sĩ Tấn Beo tiến triển tốt sau thời gian châm cứu, tập vật lý trị liệu

Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Tấn Hoàng đính chính tin đồn thất thiệt liên quan đến Tấn Beo

Thông qua trang cá nhân, nghệ sĩ Tấn Hoàng đăng tải hình ảnh chụp cùng Tấn Beo, đồng thời khẳng định: "Tấn Beo vẫn khỏe nha bà con, đừng nghe lời đồn tầm bậy". Nguồn cơn của tin đồn này xuất phát từ việc một số đồng nghiệp chia sẻ thông tin, hình ảnh với lời lẽ thương tiếc, cho rằng diễn viên phim Lên chùa bán nhang đã qua đời. Từ đó, tin đồn lan truyền nhanh chóng, gây hoang mang trong giới nghệ sĩ lẫn khán giả.

Trao đổi với Thanh Niên, nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết sáng nay điện thoại ông liên tục đổ chuông vì các cuộc gọi hỏi thăm tình hình của Tấn Beo. Nam nghệ sĩ không giấu được sự bức xúc khi bạn thân bị lan truyền tin đồn thất thiệt. Ông nói phản ứng đầu tiên của mình là "vừa tức vừa buồn cười", bởi không hiểu vì sao lại lan truyền thông tin sai lệch về sức khỏe của một nghệ sĩ đang trong quá trình điều trị.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết Tấn Beo luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ với mọi người

Ảnh: FBNV

"Gia đình người ta đang cố gắng chạy chữa, mong Tấn Beo sớm hồi phục để còn sống với khán giả, với con cháu. Vậy mà lại đồn như thế thì người trong cuộc và gia đình buồn lắm. Sức khỏe người bạn già của tôi vẫn đang tiến triển tốt. Sáng nay tôi còn gọi video call cho Tấn Beo nói chuyện mà. Sau đó khi thấy tin đồn, tôi cũng gửi qua cho bạn xem, anh ấy còn cười nữa mà", ông chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Tấn Hoàng, việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng là hành động thiếu trách nhiệm, đặc biệt khi liên quan đến người của công chúng. "Tôi khá buồn trước câu chuyện này. Không thể nói 'tôi nghe đồn vậy nên tôi nói', đồn như thế thì tội cho gia đình. Khán giả không phải ai cũng có điều kiện gọi điện xác minh. Nghệ sĩ với nhau nhiều khi còn khó liên lạc. Tin đồn như vậy rất tội cho gia đình và làm khán giả hoang mang", ông bày tỏ.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết, phía gia đình Tấn Beo cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã quan tâm, yêu thương. Tuy nhiên, đại diện gia đình mong công chúng và đồng nghiệp thận trọng hơn, chỉ chia sẻ những thông tin đã được kiểm chứng để tránh tổn thương cho nghệ sĩ và gia đình.

Nghệ sĩ Tấn Beo bị tai biến mạch máu não hồi giữa năm 2023, nhờ cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, biến chứng của bệnh khiến nam nghệ sĩ 6X gặp khó khăn trong việc đi lại, phải tập vật lý trị liệu để hồi phục. Trong suốt quá trình trị bệnh, Tấn Beo luôn có vợ con đồng hành và tận tình chăm sóc.

Cuối năm 2025, nam nghệ sĩ gây xúc động khi xuất hiện trong đám cưới của con trai. Do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, diễn viên Nhà có năm nàng tiên ngồi xe lăn để chụp ảnh cùng gia đình và quan khách. Khi được MC mời lên sân khấu,Tấn Beo không giấu được sự xúc động trước tràng pháo tay chào đón của mọi người. Nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy tình trạng sức khỏe của Tấn Beo có chuyển biến tích cực, đồng thời gửi lời chúc nam nghệ sĩ sớm hồi phục.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

Tấn Beo Tấn Hoàng nghệ sĩ tin đồn sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận