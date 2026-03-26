Nghệ sĩ Tấn Hoàng: Sáng nay tôi còn gọi Tấn Beo nói chuyện mà

Sức khỏe của nghệ sĩ Tấn Beo tiến triển tốt sau thời gian châm cứu, tập vật lý trị liệu Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Tấn Hoàng đính chính tin đồn thất thiệt liên quan đến Tấn Beo

Thông qua trang cá nhân, nghệ sĩ Tấn Hoàng đăng tải hình ảnh chụp cùng Tấn Beo, đồng thời khẳng định: "Tấn Beo vẫn khỏe nha bà con, đừng nghe lời đồn tầm bậy". Nguồn cơn của tin đồn này xuất phát từ việc một số đồng nghiệp chia sẻ thông tin, hình ảnh với lời lẽ thương tiếc, cho rằng diễn viên phim Lên chùa bán nhang đã qua đời. Từ đó, tin đồn lan truyền nhanh chóng, gây hoang mang trong giới nghệ sĩ lẫn khán giả.

Trao đổi với Thanh Niên, nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết sáng nay điện thoại ông liên tục đổ chuông vì các cuộc gọi hỏi thăm tình hình của Tấn Beo. Nam nghệ sĩ không giấu được sự bức xúc khi bạn thân bị lan truyền tin đồn thất thiệt. Ông nói phản ứng đầu tiên của mình là "vừa tức vừa buồn cười", bởi không hiểu vì sao lại lan truyền thông tin sai lệch về sức khỏe của một nghệ sĩ đang trong quá trình điều trị.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết Tấn Beo luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ với mọi người Ảnh: FBNV

"Gia đình người ta đang cố gắng chạy chữa, mong Tấn Beo sớm hồi phục để còn sống với khán giả, với con cháu. Vậy mà lại đồn như thế thì người trong cuộc và gia đình buồn lắm. Sức khỏe người bạn già của tôi vẫn đang tiến triển tốt. Sáng nay tôi còn gọi video call cho Tấn Beo nói chuyện mà. Sau đó khi thấy tin đồn, tôi cũng gửi qua cho bạn xem, anh ấy còn cười nữa mà", ông chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Tấn Hoàng, việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng là hành động thiếu trách nhiệm, đặc biệt khi liên quan đến người của công chúng. "Tôi khá buồn trước câu chuyện này. Không thể nói 'tôi nghe đồn vậy nên tôi nói', đồn như thế thì tội cho gia đình. Khán giả không phải ai cũng có điều kiện gọi điện xác minh. Nghệ sĩ với nhau nhiều khi còn khó liên lạc. Tin đồn như vậy rất tội cho gia đình và làm khán giả hoang mang", ông bày tỏ.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết, phía gia đình Tấn Beo cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã quan tâm, yêu thương. Tuy nhiên, đại diện gia đình mong công chúng và đồng nghiệp thận trọng hơn, chỉ chia sẻ những thông tin đã được kiểm chứng để tránh tổn thương cho nghệ sĩ và gia đình.

Nghệ sĩ Tấn Beo bị tai biến mạch máu não hồi giữa năm 2023, nhờ cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, biến chứng của bệnh khiến nam nghệ sĩ 6X gặp khó khăn trong việc đi lại, phải tập vật lý trị liệu để hồi phục. Trong suốt quá trình trị bệnh, Tấn Beo luôn có vợ con đồng hành và tận tình chăm sóc.

Cuối năm 2025, nam nghệ sĩ gây xúc động khi xuất hiện trong đám cưới của con trai. Do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, diễn viên Nhà có năm nàng tiên ngồi xe lăn để chụp ảnh cùng gia đình và quan khách. Khi được MC mời lên sân khấu,Tấn Beo không giấu được sự xúc động trước tràng pháo tay chào đón của mọi người. Nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy tình trạng sức khỏe của Tấn Beo có chuyển biến tích cực, đồng thời gửi lời chúc nam nghệ sĩ sớm hồi phục.