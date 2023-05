Nghệ sĩ tạo mẫu tóc bằng tranh 3D trên đầu gây sốt mạng xã hội

Rob the Original đã định nghĩa lại thế nào là một nghệ sĩ hớt tóc (hay cắt tóc). Bằng những thủ pháp như rắc muối, đốt thuốc súng, khắc dưa hấu, phủi bụi, cắt và cạo tóc… Rob có thể biến bất kỳ mái đầu nào thành những tác phẩm giống như tranh vẽ, đặc biệt là chân dung của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới như siêu sao nhạc rap Tupac Shakur, diễn viên Marilyn Monroe, doanh nhân Steve Jobs hay ngôi sao điện ảnh võ thuật Lý Tiểu Long…

Tác phẩm của Rob the Original infringe.com

Tác phẩm Bữa ăn tối cuối cùng của Rob the Original, mô phỏng theo bức bích họa cùng nhan đề của Leonardo da Vinci

Nghệ sĩ Rob the Original đã tạo nên một cơn sốt "vẽ bằng tóc" phổ biến trên mạng xã hội, một điều chưa từng có trước đây. Sau khi Rob vẽ bức chân dung tóc của một người nổi tiếng nào đó rồi cho họ xem, họ vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được mức độ giống như ảnh thật, thế rồi những bức chân dung này nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Tự hớt tóc và trở thành nghệ sĩ tạo mẫu tóc

Rob the Original tên thật là Rob Ferrel, người Mexico, sinh ngày 17.9.1985 tại nước Mỹ. Anh là con thứ 5 trong gia đình có 9 người con. Khi còn nhỏ, Rob thích sáng tạo nghệ thuật nên cha mẹ cho anh những cây bút màu, tờ giấy để anh tập vẽ và giải trí. Rob chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một nghệ sĩ thật sự. Anh chỉ coi vẽ là một sở thích. Lớn lên, Rob làm rất nhiều việc không liên quan gì đến nghệ thuật, chẳng hạn như đầu bếp, thợ kim hoàn và công nhân xây dựng.

Do không có nhiều tiền nên Rob tự hớt tóc cho mình cũng như cho bạn bè và gia đình. Anh chưa bao giờ coi nghề hớt tóc là một công việc. Một ngày nọ, Rob cần cắt tóc nhưng tông đơ bị hỏng nên anh quyết định đến một tiệm hớt tóc địa phương. Khi anh nói với thợ cắt tóc rằng anh có thể tự cắt tóc cho mình thì người thợ mời anh làm việc. Những đứa trẻ bắt đầu đến, yêu cầu tạo những kiểu tóc đơn giản, và điều đó thật dễ dàng đối với Rob.

Nghệ sĩ, nhà tạo mẫu tóc Rob the Original xxlmag.com

Rob tự học vẽ, chưa bao giờ anh đến bất kỳ trường mỹ thuật nào. Anh vẽ theo bản năng, sử dụng sơn để vẽ lên cửa sổ bẩn và xe hơi. Anh thể nghiệm bằng những thực phẩm như bánh ngô và nước xốt, bơ, xốt cà chua. Lấy đó làm chất liệu để vẽ chân dung. Rob cũng sử dụng rất nhiều đồ vật, như quần áo, thuốc súng, vết gỗ. Khái niệm cơ bản của anh là làm nghệ thuật từ bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra.

Theo anh, việc vẽ trên tường bằng sơn sẽ mất nhiều thời gian và không gây được sự chú ý giống như khi anh vẽ bằng nước xốt cà chua lên bàn và chỉ mất một giờ để thực hiện, do đó anh muốn tìm ra cách độc lạ để thể hiện tác phẩm, thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngày nọ, anh quyết định thử thách bản thân và làm một việc chưa từng thấy trước đây: vẽ chân dung bằng tóc. Mẫu vẽ đầu tiên là rapper mà anh yêu thích: Tupac Shakur. Đến bây giờ Rob có thể vẽ bằng bất cứ thứ gì mà anh thích hoặc do khách yêu cầu.

Người tiên phong của nghệ thuật vẽ chân dung bằng tóc

Để hoàn tất một bức tranh tóc, Rob the Original mất trung bình khoảng 1,5 đến 2,5 giờ làm việc. Rob nói với nhà văn Katharina Lina rằng bức tranh mà anh tốn nhiều thời gian nhất là bức Bữa ăn tối cuối cùng (The Last Supper) mà anh mô phỏng theo tranh của Leonardo da Vinci, một bức bích họa có độ phức tạp với nhiều chi tiết. Kết quả cuối cùng hoàn toàn xứng đáng vì nó đã thu hút được hàng triệu lượt xem trên toàn thế giới.

Để hoàn tất một bức tranh tóc, Rob the Original mất trung bình khoảng 1,5 đến 2,5 giờ làm việc

Nghệ sĩ Rob the Original đã tạo nên một cơn sốt "vẽ bằng tóc" phổ biến trên mạng xã hội, một điều chưa từng có trước đây

Những tác phẩm của Rob the Original mott.pe

Mỗi năm, Rob the Original thực hiện trên 200 chuyến bay để đi vẽ tranh tóc cho khách hàng. Những cuộc hẹn hớt tóc và vẽ chân dung trị giá 500 USD, những giờ thị phạm nghệ thuật vẽ tranh tóc với giá 3.500 USD… Đó không phải là cách kiếm tiền phổ biến đối với thợ hớt tóc thông thường nhưng đã trở thành thói quen đối với Rob The Original, một nghệ sĩ từng biến hình ảnh của các siêu sao nhạc rap thành những bức chân dung tóc ba chiều.

Vào nghề hớt tóc gần 20 năm, đến nay nghệ sĩ Rob the Original không đơn giản là thợ nữa, anh đã trở thành một nghệ sĩ của trào lưu BarberArt, một hiện tượng mạng với những bức chân dung 3D bằng tóc với hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram.