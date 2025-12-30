Nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia 'Xin chào Việt Nam'

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại VN: Phương Thanh, Hòa Minzy, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Phương Vy, Duyên Quỳnh, Thanh Nguyên, Bảo Kun, DTAP; đạo diễn Đặng Thái Huyền, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh; nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh; kiện tướng dancesport Phan Hiển, Thu Hương và các nghệ sĩ nước ngoài như ca sĩ Kyo York, nghệ sĩ cello Bryan (Mỹ), nghệ sĩ violin Jmiko (Hàn Quốc), ca sĩ Oksana (Nga)…

Các nghệ sĩ VN và quốc tế tham gia chương trình ẢNH: HTV

Chương trình gồm 3 phần chính: Bản sắc - nhìn lại một Việt Nam đầy tự hào (hành trình sống lại những khoảnh khắc nghệ thuật tiêu biểu của năm 2025, khi văn hóa, điện ảnh, âm nhạc VN tạo được tiếng vang mạnh mẽ trong lòng công chúng); Đa sắc - Việt Nam trong mắt bạn bè năm châu (đưa khán giả đến với một VN cởi mở, thân thiện - nơi nhiều nghệ sĩ, bạn bè quốc tế xem là "ngôi nhà thứ hai"); Xin chào Việt Nam - lời chào của niềm tin và hy vọng (với niềm tự hào của VN - một đất nước vừa gìn giữ truyền thống, vừa mạnh mẽ hội nhập và vươn ra thế giới).

Trong chương trình, HTV cũng sẽ công bố và trao bảng vinh danh những dấu ấn văn hóa - nghệ thuật nổi bật cho các hạng mục: Bài hát ấn tượng của năm, Phim ấn tượng của năm, MV Ấn tượng của năm (được báo chí và khán giả HTV bình chọn), Gương mặt truyền cảm hứng của năm (được báo chí và khán giả HTV bình chọn), Dấu ấn HTV 2025.