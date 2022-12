Nghệ sĩ Việt hào hứng, nghệ sĩ quốc tế tin tưởng

Nghệ sĩ Ấn Độ Ricky Kej từng tham gia HOZO 2019, trình diễn ca khúc truyền tải thông điệp More music, less plastic của lễ hội được anh sáng tác riêng cho khán giả VN. Anh đoạt giải Grammy năm 2015 với hạng mục Album New Age xuất sắc cho đĩa nhạc Winds of Samsara. Với album Divine Tides, anh và nhạc sĩ Stewart Copeland đoạt giải Grammy lần thứ 64 cho hạng mục Album mới xuất sắc nhất. Đến HOZO lần 2, anh cùng ban nhạc của mình đã có phần trình diễn, giao lưu thân thiện hơn với khán giả, và nói như NSƯT Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, là chất hơn và cuốn hút hơn so với lần đầu tiên.

Tham gia nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế và biểu diễn 2 mùa HOZO, NSƯT Hải Phượng cho rằng: “Việc quay trở lại biểu diễn của nghệ sĩ Ricky Kej thể hiện sự coi trọng của anh với HOZO và cho thấy sự tin tưởng của nghệ sĩ quốc tế dành cho lễ hội âm nhạc của chúng ta”. Theo chị, lịch diễn của các nghệ sĩ quốc tế rất dày, họ sắp xếp để ưu tiên lịch trình đến VN chứng tỏ họ nhìn nhận được giá trị, có tiếng vang và tiềm năng của HOZO.

Với huyền thoại âm nhạc Babyface, không chỉ tặng khán giả set nhạc với những ca khúc làm nên tên tuổi lừng lẫy của mình, ông còn dành thời gian tập luyện - song ca tiết mục How could an angel break my heart? cùng Ngọc Mai - giọng hát đẹp vừa đăng quang The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ. Màn biểu diễn được khán giả dành nhiều tán thưởng, các ca sĩ, nhạc sĩ VN thưởng thức chương trình hôm ấy cũng dành những ngợi khen cho Ngọc Mai vì đã “làm khá tốt khi hát với ngôi sao thế giới”… Trước đó, khi được ban tổ chức gửi những bài hát của Ngọc Mai, ông cho biết mình đã bị lôi cuốn bởi chất giọng của cô và đánh giá cao thực lực nữ ca sĩ này. Babyface cũng hy vọng sau HOZO có thể hợp tác với nhiều nghệ sĩ VN.

Hay trong buổi biểu diễn thứ hai (sáng 11.12) tại HOZO, chỉ với cây guitar, Alastair Moock và Sean Staples đã mang đến cho khán giả nhí và phụ huynh những bài hát vui nhộn, đậm chất đồng quê cũng như tạo không khí vui nhộn khi cùng hòa giọng, nhảy múa với các em…

Cùng diễn chung sân khấu với sao quốc tế là những nghệ sĩ Việt đều có dấu ấn, thành công nhất định trong hoạt động âm nhạc: Tùng Dương, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Đinh Hương, Vũ Cát Tường, Ngọt, Unlimited… cùng Vietnam All Stars Band - ban nhạc được thành lập cho HOZO với các nhạc công, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu VN. Cùng với sự phấn khích, “cháy hết mình” khi biểu diễn tại HOZO, một số nghệ sĩ chia sẻ, giá như họ có thêm cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế (ban tổ chức tạo thêm điều kiện để có không gian gặp gỡ và kết nối); bởi trên sân khấu chỉ có biểu diễn, trong khi việc gặp gỡ, giao lưu có thể mở ra những cơ hội giới thiệu mình, tìm hiểu và hợp tác.





Cần sự ủng hộ của công chúng

Trong thời gian diễn ra HOZO (từ ngày 8 - 11.12), Ban tổ chức (Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM - Sở VH-TT TP.HCM, Trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố và VietFest cùng các đơn vị phối hợp) đã tổ chức các buổi tọa đàm (trực tiếp và phát trên các nền tảng số): ngành công nghiệp âm nhạc hậu Covid-19, âm nhạc và hội nhập quốc tế, âm nhạc và công nghệ, âm nhạc và tác động xã hội, âm nhạc cho thiếu nhi (một mảng rất cần thiết và rất thiếu hiện nay) với các đại diện quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia như Sony Music, Universal Music, TikTok…, mang đến nhiều thông tin cũng như mở ra những góc nhìn thiết thực, thú vị, mới mẻ, nhất là cho các bạn trẻ đang tìm hiểu lẫn muốn tham gia những lĩnh vực này.

Những ngày qua, bên cạnh chương trình biểu diễn với những set nhạc được dàn dựng riêng cho HOZO, tại công viên cầu Thủ Thiêm 2, khán giả cũng đã có khoảnh khắc đáng nhớ khi hòa cùng HOZO trải nghiệm màn biểu diễn khinh khí cầu, “lân la” phố ẩm thực, Art Zone, tận hưởng buổi chiều lộng gió, ngắm hoàng hôn buông bên bờ sông Sài Gòn… Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ có các khu triển lãm hoạt động hướng đến sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa, hoạt động giải trí, thể thao của các đơn vị đồng hành thu hút sự tham gia của người dân lẫn du khách. Tuy nhiên, vì lễ hội diễn ra ở hai khu vực nên có sự phân tán trong việc tham gia, trải nghiệm. Có nhiều ý kiến cho rằng thay vì chia thành hai cụm, có thể nối dài hơn ngày diễn để tạo sự tập trung và chất lượng hơn cho nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Và điều mà các nhà tổ chức lẫn nghệ sĩ luôn chia sẻ khi có cơ hội bày tỏ, chính là rất cần sự ủng hộ của công chúng trong hành trình thay đổi thói quen thưởng thức âm nhạc, đặc biệt với mô hình lễ hội nhiều ngày. Nhiều nghệ sĩ từng tham gia lễ hội ở các nước nhận xét rằng ở châu Âu lễ hội thường diễn ra vào mùa hè, châu Á vào mùa thu, khi thời tiết thuận lợi nhất để tận hưởng và nạp năng lượng cùng âm nhạc, tại VN mùa lễ hội rơi vào tháng cuối năm. Khi kinh tế phục hồi dần sau đại dịch, khán giả quen dần với việc vừa nghe nhạc vừa “ăn chơi - nghỉ ngơi” đúng nghĩa, thời điểm này của năm (đang mùa đông ở các nước) rất thuận lợi trong việc chào đón du khách cũng như nghệ sĩ quốc tế. Một số nhà tổ chức nhìn nhận, nếu HOZO diễn ra thường niên, với chất lượng, giá trị và sự lan tỏa như đã đạt được sau 2 mùa, TP.HCM sẽ sớm trở thành địa chỉ văn hóa được bạn bè thế giới chú ý như kỳ vọng.