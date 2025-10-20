Nghệ thuật yêu thương bản thân: 'Chìa khóa' để phụ nữ tìm về bên trong

Self-love, bước ngoặt khi cơ thể bắt đầu lên tiếng

Chị Julie Vân (53 tuổi, ở TP.HCM), giám đốc điều hành trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, cho biết mình bắt đầu hiểu và thực hành Self-love (yêu thương bản thân) từ khi nhận ra những thay đổi về sức khỏe.

“Khi còn trẻ, tôi bị cuốn vào guồng quay của phấn đấu thăng tiến nên chưa hề nghiêm túc quan tâm tới sức khỏe. Bước qua giai đoạn 30-40 tuổi, cơ thể nhiều thay đổi, tôi biết đây là lúc mình phải ý thức chăm lo cho bản thân nhiều hơn”, chị Vân chia sẻ.

Thay vì tập trung vào những mất mát, phụ nữ trung niên nên tìm về bên trong thông qua các hoạt động mang lại niềm vui ẢNH: NHƯ QUYÊN

Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho hay, phụ nữ trung niên thường có những triệu chứng như mất ngủ, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, dễ cáu gắt, giảm ham muốn hay rối loạn kinh nguyệt. Đó vừa là sự thay đổi hormone, vừa là kết quả của quá trình mất cân bằng âm - dương, khí huyết và sự suy giảm dần của tạng thận - gốc rễ của sinh mệnh - theo y học cổ truyền.

“Đây không chỉ là giai đoạn chuyển đổi sinh học mà còn là cột mốc để người phụ nữ nhìn lại, yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Khi hiểu rõ cơ thể, biết cách điều hòa âm - dương, nuôi dưỡng tinh thần và duy trì lối sống lành mạnh, phụ nữ hoàn toàn có thể đi qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng, an nhiên và rạng rỡ”, bác sĩ Dung nói.

Tìm lại sự an yên nội tâm

Chị Vân cho biết, gia đình chính là động lực để chị quan tâm sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình: “Phụ nữ thế hệ trước ít có cơ hội chăm lo cho bản thân, mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Điều đó khiến tôi nhận ra việc chủ động giữ gìn sức khỏe không chỉ để chăm sóc người thân tốt hơn, mà còn là cách chuẩn bị cho chính mình khi bước vào tuổi già”.

Một trong những “bí quyết” của chị Vân khi thực hành Self-love chính là chơi thể thao, thiền, kết giao xã hội và suy nghĩ tích cực.

“Khi tìm về bên trong, tôi hiểu mình thiếu gì, cần gì. Với tôi, phụ nữ chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, vì chỉ khi tự nâng cao được chất lượng cuộc sống, mình mới có thể làm gương cho gia đình, rồi rộng hơn là lan tỏa với đồng nghiệp, bạn bè, xã hội”, chị Vân nói thêm.

Bác sĩ Nguyên Phi Yến, Khoa Tâm thể, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), cho biết Self-love là cách để phụ nữ trung niên chấp nhận bản thân. Thay vì tập trung vào những mất mát như nhan sắc hoặc thời gian, họ nên tìm về bên trong thông qua các hoạt động mang lại niềm vui như học vẽ tranh, làm vườn; duy trì sức khỏe thể chất qua các bài tập đi bộ, yoga, bơi lội; hoặc thậm chí tìm kiếm cộng đồng hỗ trợ, như các nhóm phụ nữ trung niên, để chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc.

Ngoài ra, gia đình và bạn đời đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện Self-love, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa mà phụ nữ thường gánh vác nhiều trách nhiệm. Những hỗ trợ từ phía gia đình như:

Lắng nghe và công nhận những áp lực mà phụ nữ đang đối mặt.

Khuyến khích phụ nữ tham gia các hoạt động chăm sóc bản thân.

Chia sẻ việc nhà hoặc chăm sóc con cái để phụ nữ có thời gian cho bản thân. Nghiên cứu cho thấy điều này giúp giảm stress và tăng sự hài lòng trong hôn nhân.

Đồng ý về một khoản ngân sách nhỏ dành cho các hoạt động Self-care của phụ nữ, như chăm sóc sắc đẹp hoặc học tập.

Thức ăn nên thanh đạm, dễ tiêu rất tốt cho chị em phụ nữ tuổi trung niên ẢNH: AI

Self-love bằng dinh dưỡng phù hợp

Theo bác sĩ Chu Thị Dung, phụ nữ trung niên nên chia thành nhiều bữa nhỏ, ăn chậm, tránh ăn khuya để giảm gánh nặng cho tỳ vị. Vào mùa hanh khô, có thể bổ sung các món cháo dưỡng âm như cháo hạt sen, táo đỏ, kỳ tử, canh gà hầm đương quy, hoặc canh rong biển nấu đậu phụ giúp tăng cường khí huyết, ổn định nội tiết. Ngược lại, cần hạn chế đồ cay nóng, rượu bia, cà phê vì dễ hao âm, sinh nhiệt.

Bên cạnh dinh dưỡng, lối sống giữ vai trò không kém phần quan trọng. Y học cổ truyền coi trọng “dưỡng tâm an thần” - giữ tâm an, tránh lo âu, tức giận để khí huyết lưu thông. Ngủ đúng giờ, đặc biệt trước 23 giờ, giúp can và thận phục hồi, cải thiện tinh thần.

Phụ nữ trung niên cũng nên duy trì thói quen tập dưỡng sinh nhẹ như đi bộ, thái cực quyền, hít thở sâu, đồng thời thực hành thiền, nghe nhạc, viết nhật ký biết ơn hay làm điều mình yêu thích.

“Tâm an thì dung mạo tươi sáng, tinh thần thư thái chính là phương thuốc quý giúp phụ nữ giữ gìn sức khỏe và vẻ đẹp từ bên trong”, bác sĩ Dung khuyên.