Nghệ thuật yêu thương bản thân: 'Liều thuốc' tinh thần cho phụ nữ

Tuy nhiên với nhiều người, khái niệm này vẫn còn xa lạ, thậm chí đi kèm cảm giác tội lỗi. Vậy, Self-love thật sự là gì? Tại sao phụ nữ trẻ cần thực hành Self-love?

Self-love không phải là hành vi ích kỷ

Trong văn hóa phương Đông, việc ưu tiên bản thân đôi khi bị hiểu lầm là ích kỷ do quan niệm tập thể và trách nhiệm gia đình thường được đặt lên hàng đầu, đặc biệt với phụ nữ.

Chị N.G.N (28 tuổi, ở phường Đức Nhuận, TP.HCM, nhân viên văn phòng) chia sẻ, có những lúc chị muốn tạm gác lại mọi thứ, dành vài ngày để ổn định bản thân và tránh xa các áp lực công việc, gia đình, nhưng… không dám.

“Tôi thấy áy náy mỗi khi dành thời gian cho riêng mình, vì nghĩ rằng khoảng thời gian đó lẽ ra có thể làm việc kiếm thêm tiền. Tôi cũng sợ ánh nhìn và lời bàn tán của người khác, nhất là họ hàng, khi cho rằng tôi ích kỷ vì dám gác lại công việc để đi chơi”, chị N. nói.

Về góc độ tâm lý, bác sĩ Nguyên Phi Yến, Khoa Tâm thể, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), cho biết: “Self-love không phải là ích kỷ mà là việc xây dựng một nền tảng tinh thần vững chắc để có thể hỗ trợ người khác tốt hơn. Một người phụ nữ chăm sóc bản thân tốt sẽ có năng lượng và sự kiên nhẫn để chăm lo cho gia đình, bạn bè. Đây là thái độ tâm lý tích cực, từ đó thúc đẩy sức khỏe, phòng ngừa và đối phó với bệnh tật”.

Bên cạnh đó, bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Hồng Nhung, Phụ trách khoa Nội Thần kinh-Đột quỵ, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), giải thích thêm: “Self-love chính là cách tạo điều kiện cho não bộ được nghỉ ngơi, hồi phục. Khi ta yêu thương, chăm sóc bản thân một cách lành mạnh, não sẽ tiết ra các chất hóa học tích cực như dopamine, serotonin, oxytocin giúp giảm lo âu, tăng cảm giác hài lòng và cải thiện trí nhớ”.

Học cách yêu thương bản thân thay vì trốn tránh áp lực

Chị P.N.T.A (22 tuổi, ở phường Phú Thọ, TP.HCM), sinh viên khoa y năm thứ 5, cho biết chị bị overthinking - một tình trạng tâm lý mà nhiều người trẻ mắc phải - khiến bản thân suy nghĩ quá nhiều, đến mức kiệt quệ về tinh thần. Để thoát khỏi những dòng suy nghĩ quá độ đó, chị thường xem phim hoặc lướt mạng xã hội mọi lúc, có khi gần như ôm điện thoại xuyên đêm.

“Bằng cách lấp đầy suy nghĩ bằng phim ảnh, tôi cảm thấy như mình có thể trốn khỏi các áp lực và trăn trở. Ít nhất việc xem phim đến sáng rồi ngủ thiếp đi vì mệt còn đỡ hơn là mất ngủ do overthinking mỗi đêm”, chị A. nói.

Từ đó, bác sĩ Phi Yến cho hay: “Những hành vi 'trốn' stress như giải trí hoặc mua sắm quá đà ở phụ nữ thường là phản ứng tức thời, nhằm giảm căng thẳng ngay lập tức nhưng không giải quyết gốc rễ của stress. Trong khi đó, Self-love thực sự nên hướng đến việc nuôi dưỡng bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Theo bác sĩ Hồng Nhung, phụ nữ - nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nội tiết và stress, việc yêu thương bản thân (Self-love) và chăm sóc bản thân (Self-care) giúp:

Ổn định cortisol (hormone gây stress).

Phòng ngừa rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ.

Tăng khả năng phục hồi tâm lý trong các giai đoạn nhạy cảm như sau sinh, tiền mãn kinh.

“Với phụ nữ trẻ, hãy coi Self-love như một biện pháp bảo vệ não bằng cách ưu tiên giấc ngủ để giúp não phục hồi tốt nhất, tập thể dục, ăn uống đủ chất, giảm thời gian dùng mạng xã hội, tránh so sánh và áp lực không cần thiết. Ngoài ra, đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, hãy lắng nghe giới hạn của bản thân. Tự yêu thương là bước đầu tiên để chăm sóc bản thân một cách chủ động, có hiểu biết và giàu giá trị”, bác sĩ Hồng Nhung nhấn mạnh.

Tầm quan trọng của dinh dưỡng với sức khỏe phụ nữ

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết, Self-love có thể bắt đầu từ cách mỗi người nuôi dưỡng cơ thể qua từng bữa ăn. Một chế độ ăn giúp thanh lọc và thư giãn nên ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, dễ tiêu hóa và giàu chất chống oxy hóa:

Bữa sáng: Khởi đầu bằng một ly nước ấm hoặc nước ép rau củ xanh, hỗ trợ thanh lọc gan và kích thích trao đổi chất. Sau đó có thể thêm 1 tách cà phê nhỏ tùy sở thích.

Bữa trưa: Nên chọn các món nhẹ nhàng như cá hấp, rau luộc, canh bí đao hoặc canh rong biển để hạn chế dầu mỡ và giúp giải nhiệt cơ thể.

Buổi tối: Các món như cháo yến mạch, canh củ sen, đậu hũ non hoặc sữa hạt không đường sẽ giúp hệ thần kinh thư giãn và dễ ngủ hơn.

Ngoài ra, ngũ cốc nguyên hạt, cá béo, trứng, rau xanh, đậu, hạt, sữa chua và sô cô la đen cũng giúp phụ nữ trẻ giảm stress, ổn định năng lượng, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ trục não, ruột.

“Hãy để mỗi bữa ăn trở thành một cách chăm sóc bản thân, để mỗi ngày trôi qua là một bước nhỏ trong hành trình tìm lại sự cân bằng. Phụ nữ trẻ cần học cách dừng lại, lắng nghe, và yêu thương chính mình bằng cả thể chất lẫn tinh thần”, bác sĩ Thúy Hằng chia sẻ.