Nghe tiếng động như đàn chuột chạy, 30 giây sau mảng vữa trần nhà rơi xuống giường

Đoạn clip ghi lại cảnh từng mảng xi măng của trần nhà rơi xuống giường khiến ai nấy đều hoảng hốt. Chủ nhà chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "23 giờ cả nhà đang mơ ngủ thấy trần nhà phát ra tiếng động nghe như cả đàn chuột đang chạy. Chỉ khoảng 30 giây sau nguyên cả tàng mảng vữa rơi thẳng xuống giường".



Mảng vữa trần nhà rơi xuống giường ẢNH: NVCC

Theo đó, phần trần bị sập để lộ lớp bê tông, vữa và vật liệu xây dựng rơi ngổn ngang trên giường. Vụ việc xảy ra vào ban đêm, khi các thành viên trong gia đình đang nghỉ ngơi nên tình huống càng khiến mọi người bất ngờ. Nhiều người sau khi xem clip bày tỏ sự lo lắng, đồng thời cho rằng đây là lời cảnh báo về việc cần kiểm tra, bảo đảm an toàn trần nhà.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Thùy Linh (32 tuổi, quê ở Hải Phòng) cho biết sự cố xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 2.10. Thời điểm đó, cả nhà đang nghỉ trong phòng ngủ bất ngờ nghe tiếng động lạ và sau đó không lâu mảng vữa rơi xuống giường. Căn nhà có 1 tầng, 2 phòng ngủ được gia đình xây hơn 7 năm trước. Phần mái được đổ bê tông còn phía dưới trát một lớp xi măng để trang trí. May mắn, sau sự cố chồng chị chỉ bị xây xước nhẹ, chị và con gái an toàn vì kịp thời chạy ra ngoài.

Đoạn clip rơi trần nhà thu hút sự quan tâm của dân mạng

"Trên trần nhà đã xuất hiện vết nứt nhỏ từ vài năm trước, có thể từ vết nứt đó mới xảy ra sự cố rơi trần nhà. Vợ chồng tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ đó là vết nứt bình thường nên rất bất ngờ và lo lắng khi thấy những mảng vữa trần nhà rơi xuống", chị Linh chia sẻ.

Hiện vợ chồng chị Linh vẫn chưa khắc phục xong sự cố nên phải chuyển sang nhà mẹ đẻ ở tạm. Chị cho biết trước đó lựa chọn làm trần nhà theo cách này vì thi công thuận tiện, nhanh chóng và chi phí phù hợp. Sau sự cố, gia đình dự định khắc phục bằng cách làm lại trần thạch cao để bảo đảm an toàn hơn.

Chị chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội với mong muốn mọi người chú ý hơn đến tình trạng trần nhà, nhất là khi phát hiện những dấu hiệu bất thường. Theo chị, dù vết nứt lớn hay nhỏ, gia chủ cũng nên kiểm tra, xử lý kịp thời để tránh những sự cố đáng tiếc, bảo đảm an toàn cho các thành viên trong gia đình.