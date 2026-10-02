Bếp gas mini phát nổ giữa mâm cỗ cúng giỗ, chén đĩa văng tung tóe

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông đứng trước mâm cỗ đã được chuẩn bị sẵn để cúng giỗ, phía sau là các thành viên trong gia đình đang trò chuyện. Người đàn ông vừa quay đi thì bếp gas mini đặt trên mâm cỗ bất ngờ phát nổ.



Sự cố xảy ra đột ngột khiến mọi người giật mình, hoảng sợ. Sức nổ làm chén đĩa cùng nhiều món ăn trên mâm cỗ văng xuống đất, rơi vỡ. May mắn, những người có mặt đều kịp tránh nên không ghi nhận thương tích. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Bếp gas mini phát nổ khiến nhiều người giật mình ẢNH: NVCC

Tài khoản Duy Minh bình luận: "Sử dụng bếp gas mini nguy hiểm quá". Bạn Thế Văn viết: "Cũng may là chỉ mới đang cúng chứ nếu cúng xong rồi mà cả nhà ngồi ăn kiểu gì cũng có người bị bỏng".

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phạm Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Thường Phước, Tiền Giang) cho biết sự cố bếp gas mini xảy ra tại nhà anh cách đây ít ngày. Theo anh, gia đình thường nấu lẩu để cúng ông bà nhưng lần này không may gặp sự cố.

Đoạn clip bếp gas mini phát nổ đạt hơn 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội

Thời điểm đó, bếp gas mini được đặt trên bàn và đang bật lửa để chuẩn bị đặt nồi lẩu lên thì bất ngờ phát nổ. Sức nổ mạnh khiến chén đĩa cùng các món ăn khác trên mâm cúng vỡ, văng tung tóe.

"Mình đoán có thể do bình gas cũ, để lâu ngày bị rỉ sét mà gia đình không kiểm tra thường xuyên. May mắn lúc đó mọi người chưa ngồi vào bàn tiệc nên không ai bị thương. Ai cũng giật mình, hoảng hốt rồi nhanh chóng dọn dẹp lại. Sau đó, gia đình làm lại mâm cúng và không đặt món lẩu lên bếp gas mini nữa", anh Thắng chia sẻ.

Đại úy Trần Trung Hậu, cán bộ phụ trách lĩnh vực PCCC, Công an phường Sông Trí, Hà Tĩnh cho biết để đảm bảo an toàn khi sử dụng bếp gas mini, tuyệt đối không dùng bình sang chiết lại. Bình chiết lại nhiều lần thường bị rỉ sét, van không đảm bảo và rất dễ phát nổ.

Khi đặt bình gas vào hộc, người dân cần chú ý để phần rãnh khoét trên cổ bình khớp hoàn toàn với mấu cài của bếp. Trước khi bật bếp cần kiểm tra mùi gas, nếu thấy tiếng xì, cần tháo bình để kiểm tra lại, không được bật bếp. Ngoài ra, không sử dụng bếp gas mini gần các nguồn nhiệt khác như bếp từ, bếp lửa, hoặc ánh nắng trực tiếp.

"Người dân cần lựa chọn nhiên liệu, thiết bị bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thường xuyên kiểm tra kịp thời thay thế thiết bị hư hỏng và khóa van bình gas, tắt bếp khi không sử dụng. Với bếp gas mini cũng cần phải lựa chọn kích thước nồi phù hợp, không đặt nồi quá to khiến lửa có thể tỏa ra gần với bình gas làm tăng áp suất bên trong bình dẫn đến nổ tung", đại úy Hậu nói.