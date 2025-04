Nghi bằng cao đẳng điều dưỡng giả: Trường ĐH Y dược TP.HCM nói gì?

Trên mạng xã hội xuất hiện bằng tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng tên Đ.T.P.T nghi bằng giả ẢNH; D.T

Chiều 23.4, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Trường ĐH Y dược TP.HCM có thông tin xác nhận về văn bằng tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng của Đ.T.P.T – trường hợp Sở Y tế TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin nghi bằng giả.

Theo thông tin từ Trường ĐH Y dược TP.HCM, văn bằng trên là giả. Việc này có thể xác định ngay khi nhìn 2 điểm sai trên văn bằng.

Cụ thể, từ năm 2003 đến nay, trên văn bằng tên trường chỉ ghi "ĐH Y dược TP.HCM", không có chữ 'trường" (trong khi văn bằng cao đẳng điều dưỡng của Đ.T.P.T ghi "Trường ĐH Y dược TP.HCM).

Bên cạnh đó, văn bằng Đ.T.P.T hiển thị thông tin do GS-TS Trần Diệp Tuấn cấp. Trong khi đó, ở thời điểm năm 2012, tiến sĩ Trần Diệp Tuấn chưa được công nhận học hàm giáo sư.

Như Thanh Niên đã đưa, hôm nay 23.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp Phòng Y tế Q.3 và Công an P.5, Q.3 kiểm tra Công ty TNHH Iris Premium HDC (414 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3), do ông T.M.N làm Giám đốc. Việc kiểm tra là do người dân phản ánh bà Đ.T.P.T đưa lên mạng xã hội là bà có bằng cấp về y tế do Trường ĐH Y dược TP.HCM cấp, nhưng nghi là bằng giả. Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, qua kiểm tra, xác minh cho thấy bà Đ.T.P.T là Chủ tịch Công ty TNHH Iris Premium HDC.

Về hình ảnh bằng tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng có tên bà Đ.T.P.T nghi bằng giả, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tra cứu thông tin trên trang website của trường này thì không thấy có tên Đ.T.P.T. Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi Trường ĐH Y dược TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh bằng tốt nghiệp của bà Đ.T.P.T.