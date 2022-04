Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Ô tô, xe máy ken đặc xung quanh BOT cầu Rạch Miễu

Từ khoảng 20 giờ ngày 29.4, tình hình giao thông trên QL60 - khu vực BOT cầu Rạch Miễu (nối 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang) trở nên hỗn loạn. Nguyên nhân do lượng xe đổ về khu vực cầu Rạch Miễu quá đông trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phối hợp điều tiết giao thông liên tục. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, một xe tải lớn (hướng đi Tiền Giang) bị chết máy giữa cầu Rạch Miễu, khiến hàng nghìn phương tiện ùn ứ. Lúc này, một số xe tải lớn, ô tô và xe khách lấn làn để di chuyển nhưng bất thành, phải nằm tại chỗ ở làn ngược chiều.

Lực lượng điều tiết giao thông phía Tiền Giang phải ngăn các phương tiện không cho lên cầu Rạch Miễu. Điều này khiến hàng nghìn phương tiện, chủ yếu là xe máy của người lao động về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chôn chân, nối đuôi từ chân cầu Rạch Miễu đến QL1 (đoạn cầu Chợ Chùa, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Trong khi đó, trên QL60, chiều từ Bến Tre đi Tiền Giang kẹt xe kéo dài hơn 10 km từ TP.Bến Tre đến giữa cầu Rạch Miễu.





Trên QL1, dòng xe cũng chen chúc di chuyển theo hướng từ tỉnh Long An về ngã ba Trung Lương (Tiền Giang). Lượng xe đông đúc kéo thành đoàn dài từ TP.Tân An (Long An) đến chân cầu Rạch Miễu (thuộc QL60). Cũng trên QL1, đoàn xe máy nối đuôi nhau hướng về cầu Mỹ Thuận (đi Vĩnh Long, Đồng Tháp…) trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.