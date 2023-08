Nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, EVN chỉ đạo gì để không cắt điện, không thiếu điện?

Theo thông tin từ EVN, tập đoàn này đã chỉ đạo các đơn vị thành viên cung cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay; không cắt điện, làm mất điện của khách hàng.

EVN yêu cầu cấp điện ổn định trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 EVN

Cụ thể, EVN yêu các đơn vị bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện, đảm bảo cung cấp điện tại địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa của địa phương trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2.9.

Các đơn vị không cắt điện, làm mất điện của khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại đảm bảo xử lý kịp thời khi phát sinh các sự cố điện.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây; bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.



Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia chủ động thông báo đến các đơn vị phát điện ngoài EVN đảm bảo mức độ sẵn sàng cao nhất để đáp ứng khi hệ thống yêu cầu huy động.

Trước đó, ngày 22.8, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với các tập đoàn: EVN, Dầu khí Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là cung ứng điện, dầu khí, xăng dầu và than những tháng cuối năm 2023, năm 2024.

Tại hội nghị, ông Diên nhấn mạnh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, theo đó EVN không được để xảy ra thiếu điện trong mọi tình huống. Yêu cầu EVN khắc phục triệt để những hư hỏng, sự cố tại các nhà máy, tổ máy (nhiệt điện, thủy điện) và bảo đảm các nhà máy đủ khả năng hoạt động tối đa công suất.

Ngoài ra, EVN cần đẩy mạnh tiến độ xây dựng, hoàn thành các công trình dự án về nguồn, lưới điện truyền tải; không để chậm tiến độ các dự án nguồn hòa lưới, dự án truyền tải làm hạn chế năng lực giải tỏa công suất của các nhà máy điện...