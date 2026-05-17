Thời sự

Nghi mua phải thịt bò giả, người dân ở Quy Nhơn livestream tố cáo

Đức Nhật
17/05/2026 19:55 GMT+7

Một người dân ở phường Quy Nhơn sau khi nghi ngờ mua phải thịt bò giả đã livestream tố cáo, ngay sau đó cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Ngày 17.5, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường xác minh vụ người dân phản ánh nghi vấn một quầy bán thịt bò giả trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream của tài khoản Facebook Hứa Nhân phản ánh nghi mua phải thịt bò giả tại một quầy bán thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ, cạnh chợ Đầm.

Theo anh Hứa Nhân (trú phường Quy Nhơn), sáng 16.5, vợ anh mua thịt bò về chế biến bữa sáng cho gia đình. Tuy nhiên, trong lúc nấu ăn và sử dụng, gia đình nhận thấy thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò thường dùng.

Để kiểm tra, anh Nhân cho phần thịt vào bát nước nóng thì thấy thịt chuyển dần sang màu trắng, mùi thịt bò ban đầu cũng mất đi và xuất hiện mùi giống thịt heo.

Bức xúc, vợ chồng anh mang phần thịt chưa chế biến đến phản ánh với chủ quầy. Theo anh Nhân, chủ quầy đã đề nghị trả lại tiền và xin không làm lớn chuyện.

"Tôi nghi đây là thịt heo được tẩm ướp để giả thịt bò bán kiếm lời. Nếu đúng sự thật thì hành vi này rất đáng lên án vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trẻ nhỏ", anh Nhân nói.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội cũng bình luận cho biết từng gặp tình trạng tương tự khi mua thịt tại quầy hàng này. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi bán thịt bò giả nhằm trục lợi.

Theo anh Nhân, cho phần thịt vào nước nóng thì chuyển sang màu trắng, mùi thịt bò chuyển sang mùi giống thịt heo

Theo UBND phường Quy Nhơn, ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, lấy mẫu và làm việc với các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.

Công an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất 65 tấn thịt bò giả, chứa hóa chất

Từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, cơ sở tại phường Bình Trị Đông (TP.HCM) đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 65 tấn thịt bò giả, thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỉ đồng.

