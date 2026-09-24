Nghi phạm giết người ở Bắc Bình bị bắt khi chạy về cửa khẩu Mộc Bài

Ngày 24.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp các lực lượng bắt giữ Lý Gia Bảo (27 tuổi, ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng). Bảo là nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rạng sáng 23.9.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phát thông tin khẩn đến Công an tỉnh Tây Ninh, đề nghị phối hợp truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người, nghi ngờ đang di chuyển về hướng Tây Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng, tổ chức đón lõng trên các tuyến đường nghi phạm có thể đi qua.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 23.9, trên tuyến đường qua phường Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện một ô tô đang lưu thông theo hướng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nên áp sát, ra hiệu lệnh dừng xe và khống chế người điều khiển.

Nghi phạm liên quan vụ án giết người ở Bắc Bình bị bắt ở Tây Ninh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Lý Gia Bảo. Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận có liên quan trực tiếp đến vụ án giết người vừa xảy ra tại Lâm Đồng, cách thời điểm vụ án xảy ra chỉ vài giờ.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao Lý Gia Bảo cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 0 giờ 45 ngày 23.9, Công an xã Bắc Bình tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận về vụ việc 2 nam thanh niên được người dân đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết chém trên người, trong đó có vết chém gần đứt bả vai, đầu gối sắp đứt lìa, nghi do bị chém.

Trong đó, nạn nhân vào trước đã tử vong, được xác định là anh P.T.H (22 tuổi, ở xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng). Chỉ ít phút sau, người dân lại đưa vào bệnh viện một nạn nhân thứ hai, cũng với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi do bị chém.

Qua xác minh sơ bộ, Công an xã Bắc Bình nhận định cả hai người bị chém cùng chung một nhóm và có mâu thuẫn với nhóm khác, dẫn đến xô xát, nghi chém nhau dẫn đến vụ án mạng này.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và công an xã Bắc Bình tiến hành điều tra theo, truy xét để bắt hung thủ trong vụ án giết người này.