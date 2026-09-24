Giết cha của 'vợ hờ' vì không được thăm con

Ngày 24.9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Bảo Tài (29 tuổi, ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) về tội "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tài là bị cáo đã đâm cha của "vợ hờ" tử vong.

Theo cáo trạng, từ tháng 7.2024, Tài và chị N.M.M sống chung như vợ chồng tại ấp 2, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Hai người không đăng ký kết hôn.

Bị cáo Bùi Bảo Tài tại tòa ẢNH: B.B

Ngày 8.5.2025, chị M. sinh con gái. Sau đó, chị dọn về sống tại nhà cha mẹ ruột là ông N.C.N và bà L.T.K.C (ở xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh).

Ông N. và bà C. yêu cầu Tài tổ chức đám cưới với chị M. nhưng Tài không đồng ý. Khi Tài đến thăm con thì bị vợ chồng ông N. ngăn cản. Từ đó, Tài nảy sinh ý định giết hai người.

Khoảng 0 giờ ngày 17.2.2026, Tài giấu con dao dài 31 cm vào túi áo khoác, gọi điện nhờ bạn chở đến cầu 5-3 (ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình). Đến nơi, Tài kêu bạn về rồi đi bộ khoảng 100 m đến nhà ông N.

Tài đột nhập vào nhà, đến giường ông N. đang ngủ một mình. Lúc này, bà C. ngủ trong phòng khác cùng chị M. và cháu bé.

Tài dùng tay trái vén mùng, tay phải cầm dao đâm liên tiếp 10 nhát. Các nhát dao trúng hai chân và đùi phải ông N. Ông N. la lên. Tài vẫn đâm tiếp 2 nhát vào hai chân nạn nhân.

Nghe tiếng la, bà C. và chị M. chạy ra khống chế, đè Tài xuống giường. Chị M. khuyên ngăn và dùng dây trói Tài lại.

Ông N. được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Kiến Tường cấp cứu, nhưng đến 2 giờ ngày 18.2 thì tử vong do mất máu cấp.

Tài được đưa đến Công an xã Tuyên Bình đầu thú. Kết quả giám định xác định con dao Tài sử dụng là dao găm.

Tại tòa, khi được nói lời sau cùng, Tài chỉ xin lỗi con gái. Bị cáo nói mình không làm tròn bổn phận làm cha. Tài mong con gái có cuộc sống tốt sau này. Bị cáo không nói lời xin lỗi gia đình bị hại.

Với hành vi dùng dao đâm tử vong cha của "vợ hờ", Tài bị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình về tội "giết người" và 2 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành tử hình. Ngoài ra, Tài phải bồi thường 540 triệu đồng cho gia đình bị hại.