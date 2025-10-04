Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố, bắt nghi phạm chém anh ruột của 'vợ hờ'

Trần Ngọc
Trần Ngọc
04/10/2025 15:23 GMT+7

Sau khi nhậu, Phạm Tuấn Đức (29 tuổi, ở Thanh Hóa) cự cãi với “vợ hờ” 17 tuổi rồi dùng dao chém anh "vợ hờ" bị thương nặng. Đức vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tuấn Đức (29 tuổi, ở xã Cẩm Yên, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người. Đức là nghi phạm trong vụ án chém người xảy ra ngày 23.9 tại ấp 5, xã An Biên, tỉnh An Giang.

Khởi tố, bắt nghi phạm chém anh ruột của 'vợ hờ'- Ảnh 1.

Phạm Tuấn Đức bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về để điều tra, xử lý về hành vi giết người

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, Phạm Tuấn Đức có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, đến khoảng tháng 3.2025, Đức vào khu vực xã An Biên, tỉnh An Giang làm thuê. Trong thời gian này, Đức quen biết và chung sống như vợ chồng với T.V. (17 tuổi, ở ấp 5, xã An Biên).

Khoảng 22 giờ ngày 22.9, Đức tổ chức nhậu cùng người thân của T.V.. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 23.9, Đức vào phòng nghỉ. Do T.V. cho rằng Đức không tôn trọng gia đình vợ nên xảy ra mâu thuẫn với Đức. Lúc này, Đức dùng tay đánh T.V..

Anh D.T. (25 tuổi, là anh ruột của T.V) ở trong nhà nghe tiếng khóc của T.V. nên chạy ra dùng tay đánh Đức. Xô xát xảy ra, anh T. bị Đức dùng dao tự chế chém trúng vào vùng mặt khiến anh này bị thương nặng. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn. Còn anh D.T. được gia đình đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã An Biên tập trung xác minh, điều tra truy xét vụ án. Đến 17 giờ cùng ngày 23.9, Phạm Tuấn Đức đến Công an xã An Biên đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ án chém anh ruột của 'vợ hờ'.

Tin liên quan

An Giang: Tuyên án tử hình nữ bị cáo giết người bán thịt heo

An Giang: Tuyên án tử hình nữ bị cáo giết người bán thịt heo

TAND tỉnh An Giang đã tuyên án tử hình Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi) về các tội giết người và cướp tài sản. Phương là bị cáo gây ra vụ án giết người đàn ông bán thịt heo xôn xao dư luận ở An Giang hồi tháng 2.

Khám phá thêm chủ đề

chém người chém anh vợ Vợ Hờ Giết người an giang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận