Khởi tố, bắt nghi phạm chém anh ruột của 'vợ hờ'

Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tuấn Đức (29 tuổi, ở xã Cẩm Yên, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người. Đức là nghi phạm trong vụ án chém người xảy ra ngày 23.9 tại ấp 5, xã An Biên, tỉnh An Giang.

Phạm Tuấn Đức bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về để điều tra, xử lý về hành vi giết người ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, Phạm Tuấn Đức có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, đến khoảng tháng 3.2025, Đức vào khu vực xã An Biên, tỉnh An Giang làm thuê. Trong thời gian này, Đức quen biết và chung sống như vợ chồng với T.V. (17 tuổi, ở ấp 5, xã An Biên).

Khoảng 22 giờ ngày 22.9, Đức tổ chức nhậu cùng người thân của T.V.. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 23.9, Đức vào phòng nghỉ. Do T.V. cho rằng Đức không tôn trọng gia đình vợ nên xảy ra mâu thuẫn với Đức. Lúc này, Đức dùng tay đánh T.V..

Anh D.T. (25 tuổi, là anh ruột của T.V) ở trong nhà nghe tiếng khóc của T.V. nên chạy ra dùng tay đánh Đức. Xô xát xảy ra, anh T. bị Đức dùng dao tự chế chém trúng vào vùng mặt khiến anh này bị thương nặng. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn. Còn anh D.T. được gia đình đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã An Biên tập trung xác minh, điều tra truy xét vụ án. Đến 17 giờ cùng ngày 23.9, Phạm Tuấn Đức đến Công an xã An Biên đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ án chém anh ruột của 'vợ hờ'.