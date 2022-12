Nghi phạm giết người trốn truy nã ra đầu thú sau 33 năm

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vận động Trương Công Chức (53 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) ra đầu thú sau 33 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ, Trương Công Chức phạm tội giết người và bị TAND tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) tuyên phạt 6 năm tù giam. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành án phạt tù, ngày 4.10.1990, Chức đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và bị phát lệnh truy nã sau đó.





Sau khi nắm được nguồn tin Trương Công Chức đã thay tên đổi họ và đang sinh sống cùng gia đình tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vận động Chức ra đầu thú.

Vụ nghi phạm trốn truy nã sau 33 năm lẩn trốn ra đầu thú đang được Công an tỉnh Bình Dương củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.