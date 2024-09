Nghi phạm mưu sát ông Trump từng chiêu mộ người đến chiến đấu cho Ukraine

Theo truyền thông Mỹ dẫn lại các nguồn tin thuộc cơ quan chức năng, người đứng sau vụ ám sát bất thành nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump hôm 15.9 tên là Ryan Wesley Routh.

Vụ việc xảy ra khi ông Trump, hiện là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đang chơi golf tại sân golf của mình ở West Palm Beach.

Theo thông tin ban đầu, một mật vụ đã phát hiện ra một nòng súng trường nhô ra từ hàng rào của khu nghỉ dưỡng và đã nổ 4 phát súng. Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ lại một khẩu súng trường kiểu AK có kính ngắm, nhưng sau đó đã bị bắt.

Ông Routh 58 tuổi, là thợ xây sống ở Hawaii Ảnh: REUTERS

Cảnh sát cho biết nghi can vẫn giữ im lặng và tỏ ra bình tĩnh sau khi bị bắt. Nhà chức trách chưa công bố danh tính nghi can và động cơ. Song, truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin an ninh cho rằng người này tên Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, là thợ xây sống ở Hawaii.

Trong một bài viết trên X hồi tháng 6.2020 đính kèm tên ông Trump, ông Routh cho biết: "Ông Trump là lựa chọn của tôi vào năm 2016, tôi và thế giới hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ khác biệt và tốt hơn so với khi ông là ứng cử viên, nhưng chúng tôi đều vô cùng thất vọng và có vẻ ông đang tệ hơn. Tôi sẽ vui khi ông ra đi".

Hồ sơ chính thức tại bang Bắc Carolina cho thấy ông Routh bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang này vào tháng 3 năm nay. Ông đóng góp hơn 100 USD cho một tổ chức xử lý tiền quyên góp cho đảng Dân chủ.

Theo CNN, ông Routh có nhiều bài viết trên mạng xã hội X vào năm 2022 bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine và phản đối chiến dịch quân sự của Nga.

Nhiều bài đăng trước đây cho thấy ông Routh hết lòng đứng về phía Ukraine Ảnh: RT

Vào tháng 3.2022, một tháng sau khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine, ông Routh viết: "Tôi sẵn sàng bay sang Krakow (một thành phố Ba Lan giáp Ukraine) và vượt biên giới đến Ukraine để tình nguyện và chiến đấu và hy sinh".

Báo New York Post cho biết ông Routh từng viết một tin nhắn gửi tỉ phú Elon Musk với nội dung: "Tôi muốn mua một tên lửa từ ông. Tôi mong muốn gắn đầu đạn vào nó để bắn vào boongke ở dinh thự Biển Đen của [Tổng thống Nga] Putin để tiêu diệt ông ta".

Ông Routh đã dành nhiều tháng ở Kyiv vào năm 2022. Báo The New York Times khi đó đã đăng thông tin ông đang nỗ lực tuyển mộ cựu binh Afghanistan để chiến đấu ở Ukraine. Ông cũng đã nói chuyện với báo Newsweek về nỗ lực tuyển dụng tình nguyện viên cho Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Ukraine.

Năm ngoái, ông sử dụng tài khoản Facebook để khuyến khích người nước ngoài tham chiến. Từ tháng 10.2023, ông Routh tìm cách liên lạc với những người Afghanistan trong hàng loạt bài viết, tự giới thiệu mình là một người liên lạc không chính thức của chính phủ Ukraine.

Ông Routh từng bị bắt tại Bắc Carolina vào năm 2002 sau một vụ việc liên quan đến súng và nhiều lần bị cáo buộc không đóng thuế đúng hạn. Theo CNN, hồ sơ cho thấy ông Routh liên quan nhiều vụ kiện khác.

Dù có vẻ sống ở Hawaii nhưng ông Routh được cho là từng dành phần lớn thời gian sống ở Bắc Carolina.

Ông Oran Routh, con trai của ông Ryan Wesley Routh, nói rằng cha mình là người tình cảm, biết quan tâm và chăm chỉ, trung thực. Ông Oran nói với báo The Guardian rằng chưa liên lạc được với cha từ sau vụ nổ súng tại Florida.