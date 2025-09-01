Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nghi phạm vụ bắn chết cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắt, đang cho lời khai

Văn Khoa
Văn Khoa
01/09/2025 07:44 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sáng 1.9 thông báo một nghi phạm trong vụ bắn chết cựu Chủ tịch Quốc hội Andriy Parubiy đã bị bắt giữ.

Ông Parubiy (54 tuổi), một nhân vật hàng đầu trong các phong trào biểu tình ủng hộ châu Âu ở Ukraine vào năm 2004 và 2014, đã bị bắn chết tại thành phố Lviv ở phía tây Ukraine hôm 30.8, theo AFP.

Nghi phạm vụ bắn chết cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắt, đang cho lời khai - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine Andriy Parubiy bị bắn chết tại thành phố Lviv (Ukraine) ngày 30.8

Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky ngày 1.9 viết trên mạng xã hội X rằng Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klymenko và Giám đốc Cơ quan An ninh Vasyl Maliuk đã thông báo cho ông về vụ bắt giữ nghi phạm. "Tôi cảm ơn các nhân viên thực thi pháp luật của chúng tôi vì đã làm việc nhanh chóng và phối hợp chặt chẽ", ông Zelensky nói.

Trong một bài đăng tiếp theo sau khi trao đổi với công tố viên trưởng Ukraine Ruslan Kravchenko, ông Zelensky nói thêm: "Nghi phạm đã đưa ra lời khai ban đầu. Các hoạt động điều tra khẩn cấp đang được tiến hành để xác định tất cả các tình tiết của vụ giết người này".

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Klymenko thông báo hàng chục cảnh sát và nhân viên an ninh đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ nghi phạm, bị bắt tại khu vực Khmelnytsky thuộc miền tây Ukraine.

Ông Klymenko nói rằng vụ ám sát đã được chuẩn bị kỹ lưỡng: lịch trình di chuyển của ông Parubiy đã được nghiên cứu và kế hoạch tẩu thoát của nghi phạm đã được vạch ra.

Nghi phạm vụ bắn chết cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắt, đang cho lời khai - Ảnh 2.

Ông Andriy Parubiy, khi còn là Chủ tịch Quốc hội Ukraine, trong một phiên họp quốc hội tại Kyiv (Ukraine) ngày 22.5.2019

Ảnh: Reuters

Sau vụ nổ súng hôm 30.8, đài truyền hình công cộng Suspilne của Ukraine dẫn các nguồn tin ẩn danh cho hay nghi phạm đã cải trang thành nhân viên giao hàng và đi xe đạp điện. Tổng thống Zelensky thì nói rằng vụ nổ súng là một âm mưu có chủ đích và đã được lên kế hoạch cẩn thận.

Một số lời tri ân từ các quan chức Ukraine dành cho ông Parubiy, vẫn còn là thành viên quốc hội Ukraine, đã ám chỉ nghi ngờ về sự dính líu của Nga. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin ông Parubiy đã bị chính quyền Nga truy nã từ năm 2023, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin ông Parubiy bị bắn chết. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, cả hai bên đã cáo buộc lẫn nhau về các vụ ám sát các nhân vật chính trị và quân sự chủ chốt, theo AFP.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết trên phố

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết trên phố

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy đã bị bắn chết tại thành phố Lviv, miền tây Ukraine vào ngày 30.8 và cuộc truy lùng hung thủ đang được tiến hành.

