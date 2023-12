Nghị quyết 24 về Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1.1.2024

HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 24 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2024.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM DUY TÍNH

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố trên cơ sở chuyển chức năng từ Sở Y tế, Sở NN - PTNT, Sở Công thương cho Sở An toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về lĩnh vực an toàn thực phẩm của UBND TP.HCM, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ NN - PTTN, Bộ Công thương. Thực hiện 18 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc. Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM còn có 6 phòng, ban, gồm: văn phòng, thanh tra, kế hoạch - tài chính, cấp phép, quản lý tiêu chuẩn và giám sát ngộ độc thực phẩm, hợp tác quốc tế và truyền thông.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM là Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 24 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.