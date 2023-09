TP.HCM chính thức có Sở An toàn thực phẩm đầu tiên cả nước

Quyết định được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề sáng nay 19.9. Thành lập Sở An toàn thực phẩm là một trong những cơ chế được Quốc hội cho phép thí điểm ở TP.HCM, giao HĐND TP.HCM quyết định.



Đây cũng là Sở An toàn thực phẩm đầu tiên trên cả nước. Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Sở An toàn thực phẩm được chuyển giao nguyên trạng từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Theo nghị quyết, Sở An toàn thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TP.HCM, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra nguồn gốc thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền hồi tháng 12.2022 XUÂN KHÁNH

Từ tháng 12.2016, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM được thành lập trên cơ sở chuyển một số chức năng từ 3 sở: Công thương, Y tế và NN-PTNT. Đây được đánh giá là một bước đột phá của TP.HCM trong tiến trình phát triển bền vững, đảm bảo an sinh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đến năm 2023, UBND TP.HCM xây dựng đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm nhằm tháo gỡ những khó khăn và phát huy tối đa những hiệu quả đạt được sau hơn 6 năm thí điểm hoạt động theo mô hình ban quản lý.

Chính quyền TP.HCM cho biết việc "nâng cấp" từ ban quản lý lên sở chuyên ngành nhằm ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, khắc phục những bất cập, rào cản trong phối hợp liên ngành.



Nghị quyết về thành lập Sở An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ tháng 1.2024. Việc này nhằm 3 lý do: để có thời gian thực hiện công tác bổ nhiệm, bàn giao công việc; hoàn thành hồ sơ tài chính, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; thống nhất với thời gian chấm dứt thí điểm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.