Nghị sĩ Cộng hòa muốn Mỹ in tờ 250 USD có chân dung ông Trump

Dự luật do hạ nghị sĩ Cộng hòa Joe Wilson, đại diện bang Nam Carolina, đề xuất. Ông yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ phát hành tờ tiền 250 USD của Cục Dự trữ liên bang (Fed) có chân dung ông Trump nhằm "tôn vinh một cách tượng trưng Tổng thống Mỹ trong dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước". Dự luật hiện có 15 nghị sĩ Cộng hòa đồng bảo trợ, nhưng vẫn bị kẹt tại Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện hơn một năm qua, theo ABC News.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cầm bản mô phỏng tờ tiền 250 USD có hình Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 28.5.2026 ẢNH: AFP

Tuy nhiên, dự luật vẫn cần được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua trước khi trình ông Trump ký ban hành. Tại Thượng viện, văn kiện này cần ít nhất 60 phiếu ủng hộ, đồng nghĩa phải có sự hậu thuẫn từ một số nghị sĩ Dân chủ. Tuy nhiên, phe Dân chủ được dự báo sẽ tìm cách ngăn chặn nỗ lực này.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 150 năm một người còn sống xuất hiện trên tiền tệ Mỹ. Luật liên bang hiện quy định chỉ những người đã qua đời mới được in hình trên tiền của Mỹ, theo CNN.

Bộ Tài chính Mỹ thừa nhận Cục Khắc và In tiền đang "tiến hành lập kế hoạch và thẩm định cần thiết" trong trường hợp dự luật được ký thành luật. Cơ quan này cũng xác nhận họ đang thúc đẩy ý tưởng đưa chữ ký của Tổng thống Mỹ lên tờ tiền 250 USD.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 28.5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói cơ quan này hiện chịu ràng buộc bởi 2 quy định gồm không in hình người còn sống lên tiền và tiền Mỹ phải có dòng chữ "Chúng ta tin vào Chúa". Theo ông, dự luật đang được thúc đẩy tại Quốc hội nhằm thay đổi quy định đầu tiên, để Tổng thống Trump có thể xuất hiện trên tờ 250 USD.

"Tất cả đều nằm trong tay Quốc hội. Tại Bộ Tài chính, chúng tôi chuẩn bị trước mọi thứ. Nếu dự luật được thông qua, chúng tôi sẽ tuân thủ luật", ông Bessent nói.

Bộ Tài chính khẳng định tiền thuế của người dân sẽ không được sử dụng để sản xuất tờ tiền mới. Cơ quan này cho biết Cục Khắc và In tiền tự tài trợ hoạt động thông qua doanh thu từ việc bán sản phẩm và hóa đơn, thay vì dựa vào ngân sách thường niên do Quốc hội cấp.

Trong một động thái liên quan các hoạt động kỷ niệm, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo sẽ phát hành phiên bản hộ chiếu đặc biệt có chân dung và chữ ký của ông Trump.