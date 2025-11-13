Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Vì sao Mỹ ngừng sản xuất đồng một xu sau hơn 230 năm?

Khánh An
13/11/2025 07:37 GMT+7

Mỹ đúc xong những đồng một xu cuối cùng và chính thức ngừng sản xuất từ ngày 12.11, do thực tế phải tốn gần 4 xu để đúc mỗi đồng một xu.

Vì sao Mỹ ngừng sản xuất đồng một xu sau hơn 230 năm? - Ảnh 1.

Những đồng một xu cuối cùng được sản xuất tại Mỹ

ẢNH: AP

Hãng AP ngày 13.11 đưa tin Mỹ ngừng sản xuất đồng một xu, từ bỏ loại tiền xu đã tồn tại trong nền văn hóa nước này hơn 230 năm như biểu tượng của tính tiết kiệm và giá trị cho những suy nghĩ của con người, nhưng nay gần như không còn giá trị gì.

Khi được phát hành vào năm 1793, một xu có thể mua được một chiếc bánh quy, một cây nến hoặc một viên kẹo. Giờ đây, hầu hết đều bị bỏ xó trong các lọ hoặc ngăn kéo, và mỗi đồng tốn gần 4 xu để sản xuất.

"Chúa phù hộ nước Mỹ, và chúng ta sẽ tiết kiệm được 56 triệu USD tiền thuế của người dân", Thống đốc Ngân khố Brandon Beach phát biểu tại Xưởng đúc tiền Mỹ ở bang Philadelphia trước khi nhấn nút đúc đồng một xu cuối cùng.

Những đồng một xu này sau đó được cẩn thận đặt lên khay cho các nhà báo xem. Một vài đồng cuối cùng sẽ được đem ra đấu giá. Hàng tỉ đồng một xu vẫn đang được lưu hành và sẽ tiếp tục là tiền hợp pháp, nhưng sẽ không còn được sản xuất thêm.

Theo ông Beach, đồng xu cuối cùng bị ngừng phát hành trước đây là đồng nửa xu vào năm 1857.

Phần lớn việc sản xuất đồng một xu đã kết thúc vào mùa hè. Trong lần đúc cuối cùng, các công nhân tại xưởng đúc đứng lặng trên sàn nhà máy như thể đang tạm biệt một người bạn cũ. Khi những đồng xu cuối cùng được đưa ra, mọi người vỗ tay và reo hò chúc mừng nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh chấm dứt việc phát hành đồng một xu khi chi phí sản xuất tăng cao và giá trị một xu gần như không còn ý nghĩa thực tế.

"Trong suốt một thời gian quá dài, nước Mỹ đã đúc những đồng một xu mà chi phí còn cao hơn 2 xu cho mỗi đồng. Thật lãng phí!", ông Trump viết trên mạng xã hội hồi tháng 2.

Tổng thống Trump 'dẹp lãng phí lớn' bằng ngừng đúc đồng 1 xu

Dù vậy, nhiều người Mỹ vẫn cảm thấy hoài niệm với đồng xu này, coi nó là biểu tượng may mắn hoặc món đồ thú vị để sưu tầm.

Một số nhà bán lẻ cũng bày tỏ lo ngại trong những tuần gần đây khi nguồn cung cạn dần và việc ngừng sản xuất cận kề. Họ cho rằng việc loại bỏ đồng một xu diễn ra đột ngột và không có hướng dẫn cụ thể từ chính phủ về cách xử lý giao dịch.

Một số doanh nghiệp làm tròn giá xuống để tránh khiến khách hàng bị thiệt. Những nơi khác kêu gọi khách mang theo tiền lẻ chính xác. Còn những người sáng tạo hơn thì tặng quà, như một ly nước miễn phí, thay vì thối lại một đống đồng một xu.

