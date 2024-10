Nghị sĩ ở Mỹ lan truyền thuyết âm mưu về 'người điều khiển thời tiết'

The Guardian ngày 7.10 đưa tin trong bài đăng trên mạng xã hội X tuần trước, bà Grenne viết rằng: "Đúng là họ có thể điều khiển thời tiết. Thật nực cười khi có ai đó nói dối và nói rằng điều đó không thể thực hiện được". Bà Marjorie Taylor Greene không đề cập chủ thể được nói đến, song vị hạ nghị sĩ này trước đây đã có những lần đưa ra thuyết âm mưu về chính phủ Mỹ và nhiều nhóm khác.

Đến ngày 5.10, bà tiếp tục đăng bài về một bản tin được phát sóng trên Đài CBS News hồi năm 2013 về thử nghiệm tạo ra mưa và sét bằng tia laser. "CBS, 9 năm trước, nói về việc laser điều khiển thời tiết", bà viết trên X, song dường như đã nhầm lẫn về thời gian phát sóng.

Hạ nghị sĩ bang Georgia Marjorie Taylor Greene ẢNH: REUTERS

Trên thế giới hiện nay đã có những phương án thay đổi trạng thái thời tiết ở quy mô nhỏ, chẳng hạn công nghệ gieo mưa nhân tạo (cloud seeding). Tuy nhiên, theo trang PolitiFact, hiện chưa có dự án nào chứng minh con người có thể can thiệp điều chỉnh hay tạo ra những trận bão sức tàn phá lớn như bão Helene.

Những phát ngôn sai sự thật gần đây của hạ nghị sĩ Greene hứng chịu chỉ trích, trong bối cảnh người dân và chính phủ nhiều tiểu bang Mỹ phải vật lộn khắc phục hậu quả sau bão Helene, thiên tai khiến hơn 200 người ở Mỹ thiệt mạng.

Trang The National Interest hồi năm 2021 còn dẫn một bài đăng trên Facebook của bà Greene từ năm 2018, viết rằng các vụ cháy rừng ở bang California là do "tia laser bí mật ở ngoài vũ trụ của người Do Thái".

Giám đốc Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) Deanne Criswell ngày 6.10 lên án các thông tin sai sự thật về bão Helene, khiến người dân hoang mang và làm giảm tinh thần của những người đang nỗ lực hỗ trợ khắc phục sau bão.