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Thời sự

Nghi tranh giành khách, tài xế taxi bị hành hung ở sân bay Phù Cát

Đức Nhật
Đức Nhật
Cơ quan công an đang tiến hành xác minh vụ tài xế taxi bị hai người hành hung tại khu vực sân bay Phù Cát khi đến đón khách.

Ngày 22.7, UBND xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) xác nhận cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ một tài xế taxi bị hành hung ở sân bay Phù Cát.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hoài, Giám đốc điều hành Lado taxi khu vực An Nhơn (Chi nhánh Gia Lai) xác nhận đơn vị đã gửi đơn trình báo đến Công an xã Phù Cát về việc một tài xế của hãng bị 2 người đàn ông hành hung tại khu vực sân bay Phù Cát, phải nhập viện điều trị.

Nghi tranh giành khách, tài xế taxi bị hành hung ở sân bay Phù Cát- Ảnh 1.

Tài xế taxi phải nhập viện sau khi bị hành hung tại khu vực sân bay Phù Cát

ẢNH: NGUYỄN HOÀI

Theo ông Hoài, hơn 8 giờ ngày 21.7, tài xế L.X.H (30 tuổi) đến sân bay Phù Cát để đón khách đã đặt xe qua hệ thống. Tuy nhiên, 2 tài xế của một hãng taxi khác cho rằng anh H. tranh giành khách nên tìm đến gây sự rồi hành hung.

Theo thông tin ban đầu, tại khu vực đỗ xe phía ngoài sân bay Phù Cát, 2 người đàn ông đến hỏi chuyện anh H. Sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, người đàn ông mặc áo đen bất ngờ lao vào đánh anh H.

Cùng lúc, người đàn ông mặc áo trắng khống chế anh H. để người còn lại tiếp tục hành hung. Sau một hồi chống đỡ, tài xế H. mới thoát ra ngoài.

"Sau khi bị hành hung, tài xế H. phải nhập viện điều trị. Tài xế H. có hoàn cảnh khó khăn. Vợ mất cách đây 2 năm, anh H. một mình đi làm nuôi con nhỏ 2 tuổi", ông Hoài cho biết thêm.

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