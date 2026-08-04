Nghỉ việc là 'chặn' mọi liên lạc với sếp và đồng nghiệp cũ?

Nghỉ việc là 'chặn' mọi liên lạc: Vì sao?

Ngày làm việc cuối cùng kết thúc tại công ty, Đào Minh Trang (26 tuổi, ngụ trên đường Thanh Đa, P. Bình Quới, TP.HCM) thoát các hội nhóm đồng thời chặn sếp và nhiều đồng nghiệp cũ trên Zalo, Facebook… Với Trang "chặn" đôi khi không xuất phát từ ghét bỏ mà là cách đặt ranh giới, tự bảo vệ mình. "Mạng xã hội là trang cá nhân. Tôi không muốn bị xoi mói, phán xét đời tư", Trang chia sẻ ngắn gọn.

Nguyễn Thanh Lam (22 tuổi, ngụ tại đường Thích Quảng Đức, P.Đức Nhuận, TP.HCM) cho biết chặn quản lý bởi sau khi rời công ty, vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn hỏi lại những vấn đề đã được cô bàn giao, hướng dẫn trước đó. "Những vấn đề họ hỏi không quá lớn, nhưng cứ liên tục nhắn tin hỏi cái này, hỏi cái kia khiến tôi cảm thấy khá phiền. Tôi đã bàn giao hết và giải thích rất cặn kẽ rồi. Tôi không muốn bị làm phiền", Lam chia sẻ.

Theo Lam, việc nghỉ việc cũng xuất phát một phần từ cảm giác không tốt trong môi trường làm việc. Nên khi đã được bàn giao đầy đủ, cô cho rằng cả hai bên nên có khoảng cách nhất định để bước tiếp.



"Không phải tôi muốn làm căng hay có vấn đề gì, mà mọi thứ đã xong hết rồi. Tôi không muốn những người đó tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa. Khi đã nghỉ việc, tôi nghĩ không cần thiết phải tiếp tục động chạm đến cuộc sống của nhau", Lam nói.

Không ít người nghỉ việc là chọn cách 'chặn' mọi liên lạc với sếp và đồng nghiệp cũ ẢNH MINH HOẠ: THANH ĐA

Cũng lựa chọn nghỉ việc sau 3 năm gắn bó, nhưng Ngọc Quỳnh Như (27 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ trên đường Phổ Quang, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), nói cô vẫn giữ liên lạc với sếp trực tiếp và các anh chị đồng nghiệp cũ thân thiết. Dù công việc hiện tại của cô là con đường phát triển mới hoàn toàn.

"Chuyện nhiều người nghỉ việc, chặn liên lạc với sếp và đồng nghiệp cũ, tôi nghĩ đây là quan điểm của riêng mỗi người. Đôi khi những mâu thuẫn không được giải quyết trong quá trình làm việc khiến người ta chọn không nhìn mặt nhau, hoặc đơn giản hơn nghỉ việc tức là không có lý do gì để liên lạc nữa", Quỳnh Như bày tỏ quan điểm.

Vô tình tự đóng cánh cửa nghề nghiệp?

Nhắc đến câu chuyện các bạn trẻ nghỉ việc xong lập tức "block" (chặn) liên lạc với sếp và đồng nghiệp cũ, anh Nguyễn Vĩnh Đạt, Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), nói anh thấy bóng dáng của chính mình những ngày đầu mới ra trường.

"Khi rời khỏi đơn vị công tác đầu tiên, việc tôi làm ngay sau đó là chặn mọi liên lạc với sếp cũ", anh nhớ lại.

Ở góc độ cá nhân, anh thấu hiểu nhu cầu ngắt kết nối để bảo vệ cảm xúc của các bạn trẻ. Thời điểm đó, vừa nhấn nút "block" xong, anh thấy lòng nhẹ nhõm. Nhưng khi đã đi qua nhiều vị trí công tác và có cái nhìn trưởng thành hơn, ngẫm lại hành động bồng bột ngày ấy, anh nhận ra đó chỉ là cách "cắt đứt để chữa lành" mang tính nhất thời của tuổi trẻ, nhưng lại vô tình tự đóng cánh cửa nghề nghiệp của mình về lâu dài.

"Thế giới của người đi làm thực chất rất chật hẹp, vòng kết nối trong ngành lại càng nhỏ. Một cú "click" chặn mọi thứ có thể cho bạn sự thoải mái trong chốc lát, nhưng lại vô tình để lại ấn tượng về một người cư xử bốc đồng và cạn tình. Trái đất tròn, đâu ai biết được vài năm sau, những người cũ ấy lại trở thành đối tác, khách hàng, hoặc chính là người mà công ty mới gọi đến để kiểm tra lý lịch của bạn", anh Đạt bộc bạch.

Anh Đạt trao đổi cùng các bạn sinh viên ẢNH: NVCC

Từ câu chuyện của chính bản thân mình, anh Đạt cho rằng nếu cảm thấy quá áp lực với môi trường cũ, bạn trẻ chỉ cần "unfollow" (bỏ theo dõi) trên mạng xã hội, giữ một khoảng cách xã giao lịch sự là đủ. Theo anh, việc giữ lại phong thái chuyên nghiệp và sự tử tế ngay cả trong lúc rời đi, đó mới thực sự là cách một người trưởng thành tự mở ra những cơ hội lớn hơn cho tương lai của chính mình.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Võ Văn Cương, CEO HR1 Việt Nam Holdings (P.Sài Gòn, TP.HCM) cho rằng đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người. "Tôi nghĩ không phù hợp thì chia tay. Khi nghỉ công việc ở công ty, họ không còn muốn liên lạc thì hủy kết bạn", ông nói.

Tuy nhiên ông Cương nhấn mạnh đến thái độ chuyên nghiệp của người lao động trong cách bàn giao công việc, trang thiết bị máy móc, hay làm việc tận tâm đến ngày cuối cùng. "Chúng tôi sẽ kiểm tra lịch sử ứng viên khi làm việc ở công ty cũ từ sếp, quản lý nơi người lao động từng làm. Bức xúc, bốc đồng và có những hành động hả cơn giận nhất thời nhưng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài của bản thân", ông Cương chia sẻ.