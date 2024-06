Nghĩa cử của lính biên phòng Sa Huỳnh

Đồn biên phòng Sa Huỳnh đóng quân trên địa bàn 3 xã Phổ Khánh, Phổ Thạnh và Phổ Châu (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi). Địa bàn này có bờ biển dài 27 km, nhiều đồi núi và hơn 1.250 phương tiện tàu cá hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau như lưới kéo, câu, vây… Nhờ luôn sát cánh với ngư dân, lực lượng biên phòng ở đây am hiểu những nỗi đói, no khi biển mất mùa, cái khổ nhọc khi mùa mưa bão làm hư hại tàu thuyền... Thống kê từ năm 2014 - 2024, vùng biển này có 240 vụ tai nạn trên biển, làm chìm 133 tàu cá, hỏng 29 tàu khác, làm 29 người chết, mất tích 27 người và nhiều trường hợp bị thương. Đây là mất mát không nhỏ của ngư dân. Vì vậy, Đồn biên phòng Sa Huỳnh quyết tâm hạn chế tối đa những mất mát này. 10 năm qua, Đồn biên phòng Sa Huỳnh đã kịp thời kêu gọi, hướng dẫn cho 28.459 lượt phương tiện, với hơn 261.128 lượt lao động vào bờ tránh bão. Trong đó, riêng tại cửa Sa Huỳnh có 14.325 lượt phương tiện đậu vào bến an lành, có hơn 1.900 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nghĩa cử này.